Gripten korunmak ve bağışıklığı güçlendirmek için beslenme önerileri

"Kışın soğuğunu hissetmeye başladığımız bu günlerde mevsim değişikliğinin gerektirdiği adaptasyonu sağlayamayabiliyoruz. Bağışıklık sisteminiz size kalkan olacak kadar güçlü değilse gribe yenik düşebilirsiniz. Nezle ve gripten korunmak için bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili yolu sağlıklı beslenmeden geçiyor. Özellikle bazı besinler, içerdikleri bileşenler nedeniyle vücut direncini artırıyor.'' diyen Medicana Çamlıca Tıp Merkezi Beslenme ve diyet Uzmanı Dyt. Nilşah Y. Karakurt beslenme önerilerinde bulundu.

Hangi gıdalar tüketilmeli?

Kışa yaklaşırken bağışıklığı kuvvetlendirmenin önemli olduğunu vurgulayan Karakurt, "Eğer sık sık hasta oluyorsanız bitki çayları ile barışmanın vakti gelmiş demektir. Ihlamur , adaçayı ,zencefil çayı ve kuşburnu çaylarına kupanızda sık sık yer açın C vitamininin bağışıklık ögelerini arttırdığı ve virüs aktivitelerini engellediği bildirilir. Kronik bir hastalığınız yok ise günde ortalama 2 porsiyon meyve tüketin. Kışın bağışıklığınızı destekleyecek olan portakal , mandalina , greyfurt ( ilaç kullanıyorsanız tüketmeyin), kivi, yabanmersini, kızılcık gibi meyveler limon, yeşilbiber, domates, patates, maydanoz, kapya biber gibi sebzeler kalkanınızı güçlendirir. Kara lahana, karnabahar, ıspanak, şalgam gibi sebze yemeklerine sofralarınızda sık sık yer verebilirsiniz" dedi.

"C vitamini çok önemli"

C Vitamininin önemine değinen Karakurt, "Besinlerle beraber alınan 25-50 mg C vitamini demir emiliminin sağlanması için önemlidir. Yemeklerle beraber salatanın önemi bu nedenle de artmaktadır. Salatanıza ekleyeceğiniz bir domates veya sıkacağınız 1 orta boy limon bu ihtiyacı karşılar. Bol yeşillik çeşidi olan limonlu güzel bir salatayı sofranızdan eksik etmeyin" diye konuştu.

Karakurt, besinlerin C vitaminini kaybetmemesi için yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı: "Ufak parçalara ayırarak kesme, doğrama, soyma işlemi yapmayın. Pişirmeden hemen önce temizleyip ayıklama işlemlerini yapın. C vitamini suda çözünür ve suya geçer bu nedenle sebzelerinizi az suda veya kendi suyunda kısık ateşte kısa sürede pişirin. Yemeğinizi alkali hale getirecek eklemeler yapmayın. Besinleri veya yemekleri bakırla temas ettirmeyin.Besinleri veya yemekleri bekletmeyin, taze tüketin."

"Hastalıklara karşı yoğurt ve kefir"

Karakurt kışın hastalıklardan koruyucu tarifler hakkında şunları kaydetti: "Yoğurt prebiyotik, kefir ise probiyotik olarak tanımlanmaktadır. Bunlar vitaminlerin emilimini artırarak hastalıklara karşı koruyucu bir etki sağlar.

Kışın kupanızda olması gereken bir tarif ;

Kaynayıp ılınmış bir kupa içme suyu

1 halka taze zencefil

Yarım limon

Çubuk tarçın ve taze nane yaprakları

Tatlandırılmak istenirse 1 tatlı kaşığı organik bal kullanılabilir.

Suyun ılık olması C vitaminini korumakiçin ve balın yapısını korumak için önemlidir.

Kışın sofrada olması gereken bir tarif ;

İyi yıkanmış semizotu veya ıspanak yapraları iri iri elle koparılarak salata haline getirilir

1/2 nar

1/2 limon

1 çay kaşığı keten tohumu veya 2-3 adet ceviz

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Pulbiber ve sevdiğiniz baharatlar cam bir kapta salata haline getirilir."