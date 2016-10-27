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Gripten kurtulmanın yeni yolu 'Fatmagül'

Eskişehir’de aktarlık yapan Koray Hüseyin Özkılıç, halk arasında Fatmagül olarak tabir edilen hatmi çiçeğinin kaynamış süt ile tüketildiğinde grip, soğuk algınlığı ve öksürüğe karşı etkili olduğunu söyledi.

Gripten kurtulmanın yeni yolu Fatmagül

27 Ekim 2016 09:17

Hava sıcaklıklarındaki farklılıklar nedeniyle insanlar olumsuz sağlık durumları ile karşı karşıya kalabiliyor. Gündüz ile gece sıcaklıkları arasındaki farkların fazla olduğu bugünlerde bitki çaylarını kullanarak grip ve soğuk algınlığından korunmak mümkün. Aktar Koray Hüseyin Özkılıç, vatandaşların bitki çaylarını tercih etmelerini tavsiye etti. Hastalıklara karşı korunmanın en etkin yolunun alınan bitki çayları ile savunmayı arttırmak olduğunu belirten Özkılıç, “Soğuk algınlığına ve gribe karşı en etkili bitkilerden biri hatmi çiçeği, halk dilinde fatmagül deriz. Dağlarda yol kenarlarında yetişen bir bitkidir. Bunun çiçeği, gribal enfeksiyonlarda, soğuk algınlığında ve kuru öksürükte boğazı yumuşatan özelliği vardır. Bu yüzden dolayı çok tercih edilmektedir. Normal sıcak suyun içine çay gibi demlenebiliyor” dedi.

“Kaynamış sütün içine atıldığında daha etkili”
Hatmi çiçeğinin kaynamış sütün içine atılmasının ardından tüketilmesinin hastalığa karşı daha etkili olacağını ifade eden aktar Koray Hüseyin Özkılıç, “Bizim tavsiye ettiğimiz yöntem fokur fokur kaynamış sütün içine bir tutam fatmagülü attıktan sonra altını kapatıp demlenmesini beklemektir. Böyle yaparsak, öksürüğü gideren bitki içindeki materyaller süte çıkar. Bu şekilde içildiği zaman vücudu da rahatlatmaktadır. Bunun yanına taze zencefil konulduğu zaman müthiş vücudu derece rahatlatıcı ve kızıştırıcı özelliği vardır. Mevsimsel geçişin olduğu bu dönemde sıcaklık farkı vücudu zorlamaktadır. Fatmagülün içine atılan zencefil sayesinde vücut ısınan vücut, grip yada soğuk algınlığı olacaksa bunu engellemektedir. Eğer grip olundu ise yorgunluktan ve burun akıntısı ile yatağa düşmekten kurtarmaktadır. Zaten insanların büyük problemi grip veya nezle olduklarında yatağa düşüp işinden gücünden kalmaktı. Bu şekilde ile normal hayatına devam edebilir. Bundan dolayı bu yöntemin ısrarla yapılmasını tavsiye ediyorum” dedi.

Aydın Sarıoğlu

Etiketler: eskişehir, grip


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