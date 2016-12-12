Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, kent merkezini dış yerleşim merkezlerine bağlayan bazı yollarda geçmişte yaşanan trafik kazaları nedeniyle vatandaşlar tarafından “ölüm virajı” olarak nitelendirilen kesimlerde çalışma başlattıklarını söyledi. Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, bu çalışmanın ilk adımını ilçe merkezini Bayat, Bekdemir, Karahisar, Çiçekler, Fasıllar, Hüseyinler ve Yaylasun mahallelerine bağlayan grup yolunda attığını belirten Özaltun, “Bu güzergahta en sorunlu kesim olarak belirtilen Bayat girişindeki geçmişte ölümlü kazalara yol açtığı belirtilen kısımda mahalle muhtarlarımızdan gelen talep üzerine Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz çalışmaları başlatmıştır. Ekiplerimiz, söz konusu keskin virajda bir daha herhangi bir kaza yaşanmaması için genişletme ve iyileştirme çalışması yaparak yolu daha güvenli hale getirmenin gayretini gösteriyor. Bu anlamda, bu kesimde tarlasından yol geçişine izin veren hayırsever vatandaşımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Özaltun, ilçeye bağlı dış mahallelerde benzer sıkıntı yaşanan ve talep gelen kesimler olursa, buralardaki sorunun çözümüne ilişkin gerekli adımları da atmaya devam edeceklerini kaydetti.

Çivril Mahallesi Muhtarı İsmail Şahbaz da, yaptığı açıklamada, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun’un güzergah üzerinde bulunan mahallelerde yaşayan vatandaşlardan gelen talepleri kendisine aktardıktan sonra sorunu çözme konusunda hemen gerekli adımı attığını belirterek, “Tüm grup köylerde yaşayan mahalle sakinleri ve mahalle muhtarları ve şahsım adına bu çalışmada başta Belediye Başkanımız Murat Özaltun olmak üzere emeği geçen herkese minnet ve şükranlarımız sunuyoruz” diye konuştu.