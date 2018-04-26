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G.Saray - Beşiktaş maçının hakemi açıklandı!

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında düdük çalacak hakemler belli olurken, Galatasaray-Beşiktaş mücadelesinde Fırat Aydınus’un görev yapacağı açıklandı.

G.Saray - Beşiktaş maçının hakemi açıklandı!

26 Nisan 2018 09:54

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında 27, 28, 29 ve 30 Nisan tarihlerinde oynanacak olan maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı. 29 Nisan Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş mücadelesini ise hakem Fırat Aydınus’un görev yapacağı belirtildi. Aydınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu üstlenecekken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şu şekilde:

27 Nisan Cuma 

20.00 Göztepe - Kardemir Karabükspor: Volkan Bayarslan

28 Nisan Cumartesi 

13.30 Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler
13.30 Demir Grup Sivasspor - Gençlerbirliği: Hüseyin Göçek
16.00 Antalyaspor - Trabzonspor: Bülent Yıldırım
19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

29 Nisan Pazar 

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Teleset Mobilya Akhisarspor: Özgür Yankaya
16:00 Osmanlıspor - Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk
19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Fırat Aydınus

30 Nisan Pazartesi 

20.00 Bursaspor - Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık  

 

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