Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar, devam eden bölümde topa sahip olma çalışması yaptı. Takım halinde savunmadan hücuma geçiş üzerinde durulan çalışmaların ardından antrenmanın ana bölümünde belirli bir alanda altıya altı çift kale maç gerçekleştirildi. Milli takım kamplarında bulunan Fernando Muslera, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Martin Linnes, Bruma, Aurelien Chedjou, Tolga Ciğerci ve Luis Cavanda ile izinli olan Lukas Podolski idmanda yer almadı.