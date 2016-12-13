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GSM bayiinde dolandırıcılık

Antalya'nın Manavgat ilçesinde GSM operatörü bayiine gelerek kontör yükletmek istediğini belirten bir şahıs, kasiyerin dikkatsizliğinden faydalanarak verdiği 200 TL'yi bozuğu olduğu gerekçesiyle geri alıp üzerine bir de 190 TL para üstü aldı.

GSM bayiinde dolandırıcılık

13 Aralık 2016 13:08
GSM bayiinde dolandırıcılık - Tıkla İzle

12 TL tutarındaki kontor ile birlikte GSM operatörü bayiini 200 TL dolandıran şahıs, hızlı adımlarla bayiden çıkarken olay güvenlik kameralarına da yansıdı. Edinilen bilgiye göre 12 TL’lik kontör almak isteyen kimliği belirsiz bir kişi GSM operatör bayiine gelip görevli personele 200 TL para verdi. 12 TL olduğu için 2 TL demir parayı da veren şahıs, kasiyerden 200 TL’yi bozup kendisine vermesini istedi. Görevli 2 adet 100 TL’yi verdiğinde aniden karar değiştiren şahıs bozuk parası olduğunu söyleyerek 200 TL’yi geri vermesini istedi. Kasadaki görevlinin kafasının karışmasından faydalanan şahıs, kasiyerin bir anlık dalgınlığından da yararlanarak aldığı 2 adet 100 TL’den birini kasiyere verip 90 lira para üstünü aldıktan sonra hızla iş yerinden çıktı. Durumu fark eden görevli, kasayı kontrol ederek şahsın arkasından dışarı çıktı. Şahıs ise cebinde para olmadığına görevliyi ikna ederek ortadan kayboldu.

Olay, kasiyerin kasayı sayarak paranın eksik olduğunu görmesinin ardından güvenlik kameralarının izlenmesiyle ortaya çıktı. Görüntüler, şüphelinin yakalanabilmesi için Manavgat Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. 

Arif Kaplan


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