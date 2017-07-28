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GSM operatörlerine soruşturma

Rekabet Kurulu, Turkcell, Vodafone ve Avea hakkında soruşturma açtı.

GSM operatörlerine soruşturma

28 Temmuz 2017 17:21

Rekabet Kurulu’nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, “Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin toplu kısa mesaj ihalelerinde kısa mesaj sonlandırma ücretlerinin altında teklifler vererek rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 3 Temmuz 2017 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Vodafone Telekomünikasyon A.Ş., Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına 17-20/313-M sayı ile karar verdi.” 

Benan Özben

Etiketler: GSM operatörleri


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