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GSYH'den en yüksek payı İstanbul aldı

Gayrisafi Yurtiçi Hasıladan en yüksek payı 2014 yılı için yüzde 30,5 ile İstanbul aldı.

GSYHden en yüksek payı İstanbul aldı

12 Aralık 2016 10:23

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2004-2014 yılları İl Bazında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla verisini açıkladı. Buna göre, il düzeyinde GSYH hesaplamalarına göre; 2014 yılı için İstanbul 622 milyar 762 milyon TL ile en yüksek gayrisafi yurtiçi hasılaya ulaştı ve toplam gayrisafi yurtiçi hasıladan yüzde 30,5 pay aldı. İstanbul’u, 186 milyar 977 milyon TL ve yüzde 9,1 pay ile Ankara, 127 milyar 430 milyon TL ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. İl düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırayı 1 milyar 756 milyon TL ile Kilis, 1 milyar 416 milyon TL ile Ardahan ve 1 milyar 238 milyon TL ile Bayburt aldı.
İstanbul, 2014 yılında 43 bin 645 TL ile kişi başına Gayrisafi Yurtiçi Hasılada ilk sırayı aldı
2014 yılında kişi başına gayrisafi yurtiçi hasılada, İstanbul 43 645 TL ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’u, 43 521 TL ile Kocaeli ve 36 680 TL ile Ankara izledi. İl düzeyinde kişi başına gayrisafi yurtiçi hasıla hesaplamalarında, 9 913 TL ile Van, 9 773 TL ile Şanlıurfa ve 8 486 TL ile Ağrı son üç sırada yer aldı.
2014 yılında kişi başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla on dört il için Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti. 2014 yılında gayrisafi yurtiçi hasıladan en yüksek payı alan ilk dört il, toplam gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 49,9’unu oluştururken, GSYH payı en düşük olan son onbeş il, toplam gayrisafi yurtiçi hasıladan yüzde 2,1 pay aldı. 


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