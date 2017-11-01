GTO Başkanı Hıdıroğlu, Ekim Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi

Gaziantep Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracatını yüzde 3,3 arttırdı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Ekim ayı ihracat verilerine göre Gaziantep, Ekim ayında 593 milyon 756 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. TİM tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Gaziantep'in Ocak-Ekim döneminde 5 milyar 379 milyon 815 bin dolar ihracat ile en çok ihracat yapan beşinci kent konumundaki yerini koruduğunu söyledi. GTO Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Gaziantep'in Ocak-Ekim döneminde ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 oranında arttırdığını ifade ederek, "2017 yılı küresel ticaretin toparlanmaya başladığı bir yıl oldu. Ekonomimiz ve özellikle dış ticaretimiz bu toparlanmadan olumlu anlamda etkilendi. Buna ilaveten hükümetimiz tarafından son dönemde ihracat, üretim, yatırım ve istihdam alanlarında sağlanan teşvik ve destekler etkilerini gösteriyor. Bu durumu açıklanan ikinci çeyrek büyüme ve ihracat rakamlarındaki artışta görmek mümkün. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre Gaziantep’in Ekim aynı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 oranında arttı. 176 ülkeye ihracat yapan kahramanlarımızı kutluyoruz. Gaziantep’in ihracatı 2016 yılına göre aylık bazda sürekli artış gösteriyor. Bu da Gaziantep’in 2017 yılı için belirlenen ihracat hedeflerine ulaşacağını gösteriyor. Tabii ki bu başarıda tüccarımızın, sanayicimizin, işadamımızın büyük katkısı var. Ülkemizin ve kentimizin sesini dünyanın dört bir yanında duyurmaya çalışan ihracatçılarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır, kendilerini bu başarıdan dolayı tebrik ediyoruz" dedi.

Gaziantep’in ihracattaki başarısında herkesin büyük katkısı olduğuna dikkat çeken GTO Yönetim Kurulu Başkanı Hıdıroğlu, “Bizler daha fazla üreterek, daha fazla ihraç ederek, daha fazla istihdam sağlayarak ülkemizin yakaladığı büyüme eğilimini devam ettireceğimizden eminiz. Elbette büyümede ve ihracatta hükümetimizin geçtiğimiz yıldan bu yana ekonomiyi hızlandırmak üzere attığı ve hiçbir zaman unutulmayacak türden adımlar ciddi bir paya sahip. Gaziantep’in ihracattaki başarısında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.