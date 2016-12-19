Suriye'de devam eden iç savaşın ardından yaşanan drama kayıtsız kalmayan çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşları yardım kampanyaları düzenleyerek savaş mağdurlarına destek kampanyaları düzenliyor. Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) öğrencileri de kampüs içinde yardım kampanyası başlattı. Aralarında GTÜ Genç Hareket Platformu, GTÜ İnsan Hak ve Hürriyetleri Kulübü, GTÜ Yedihilal, GTÜ Rowing Team ve GTÜ Öğrenci Konseyine üye öğrencilerin bulunduğu öğrencilerin başlattığı yardım kampanyasında kışlık giyecek ve kuru gıda toplandı.

Kendi yaptıkları yiyecekleri kampüs içinde satmak amacı ile açtıkları kermeste para kazanan öğrenciler, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın yurt genelinde düzenlediği un kampanyasına da destek sağladı. Bir tır dolusu malzeme toplayan GTÜ öğrencileri yaşanan mağduriyete karşı örnek bir davranış sergiledi. Elektronik Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi Abdullah Azam Olcay, diğer öğrenciler adına kampüste gerçekleştirilen Halep yardımı hazırlıkları için "Halepli kardeşlerimizin dramına seyirci kalamazdık. Zorlu kış şartlarında onlara yardımcı olabilmek için kullanılmamış, ikinci el kışlık kıyafet ve battaniye topladık. Bunun yanında kuru gıda paketleri hazırladık. Kampüs içinde kendi yaptığımız yiyecekleri sattığımız bir kermes düzenledik ve kazanılan para ile İHH'nın un kampanyasına destek sağladık" dedi.