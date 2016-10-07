İran hükümeti bakanlık düzeyinde Gebze Teknik Üniversitesi'ne (GTÜ) ziyaret gerçekleştirdi. GTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Haluk Görgün’ ün ağırladığı İran heyetinde; İran Eğitim Bakanı Yardımcısı Dr. Abolhasan Riazi, Lisansüstü Eğitim Genel Başkanı Dr. Mohammed Mahdavi, İran Uluslararası Bilimsel İşbirliği Merkezi Temsilcisi Farajollah Talebi, Tebriz Üniversitesi Uluslararası İşbirliği Koordinatörü Dr. Hossein Sabouri yer aldı. GTÜ Rektörlük Toplantı Salonu’nda yapılan görüşmede üniversite hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ardından İran Heyetine, GTÜ Nanoteknoloji Enstitüsü ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Laboratuvarları gezdirilerek yürütülen projeler hakkında bölüm akademisyenleri tarafından bilgilendirmeler yapıldı. Türkiye ve İran’dan her iki ülkenin uluslararası iş birliği ve bilimsel gelişimine katkı sağlayacak potansiyel projeler görüşüldü. Mevlana Değişim Programı kapsamında proje bazlı değişim faaliyetlerine tam zamanlı öğretim üyeleri, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılmaları planlandı.

Toplantıda, proje yazılabilecek alanlar olarak; Büyük Veri, Data Analitiği, Nesnelerin İnterneti, Hücresel Mühendislik, Malzeme Bilimi ve Teknolojileri, Robotlar ve Akıllı Sistemler, Enerji Teknolojileri, Gıda Teknolojileri, Havacılık ve Uzay, Mikro/Nano/Opto-elektronik ve Yarı İletken Teknolojileri, Savunma Teknolojileri, Akıllı Ulaştırma Sistemleri, Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Teknolojileri görüşüldü. Toplantıya GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Babür Özçelik, GTÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Abdurrahman Akyol, GTÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Işıl Kurnaz, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Aslan, Nanoteknoloji Enstitü Müdürü Doç. Dr. Numan Akdoğan, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fikret Yıldız katıldı.

