Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » GTÜ, İran’la teknolojik işbirliği başlattı

GTÜ, İran’la teknolojik işbirliği başlattı

Türkiye ve İran arasında bilimsel ve teknolojik iş birliğini artırmak için İran’dan bakanlık düzeyinde bir heyet GTÜ’ ye ziyaret gerçekleştirdi.

GTÜ, İranla teknolojik işbirliği başlattı

07 Ekim 2016 14:48

İran hükümeti bakanlık düzeyinde Gebze Teknik Üniversitesi'ne (GTÜ) ziyaret gerçekleştirdi. GTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Haluk Görgün’ ün ağırladığı İran heyetinde; İran Eğitim Bakanı Yardımcısı Dr. Abolhasan Riazi, Lisansüstü Eğitim Genel Başkanı Dr. Mohammed Mahdavi, İran Uluslararası Bilimsel İşbirliği Merkezi Temsilcisi Farajollah Talebi, Tebriz Üniversitesi Uluslararası İşbirliği Koordinatörü Dr. Hossein Sabouri yer aldı. GTÜ Rektörlük Toplantı Salonu’nda yapılan görüşmede üniversite hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ardından İran Heyetine, GTÜ Nanoteknoloji Enstitüsü ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Laboratuvarları gezdirilerek yürütülen projeler hakkında bölüm akademisyenleri tarafından bilgilendirmeler yapıldı. Türkiye ve İran’dan her iki ülkenin uluslararası iş birliği ve bilimsel gelişimine katkı sağlayacak potansiyel projeler görüşüldü. Mevlana Değişim Programı kapsamında proje bazlı değişim faaliyetlerine tam zamanlı öğretim üyeleri, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılmaları planlandı.

Toplantıda, proje yazılabilecek alanlar olarak; Büyük Veri, Data Analitiği, Nesnelerin İnterneti, Hücresel Mühendislik, Malzeme Bilimi ve Teknolojileri, Robotlar ve Akıllı Sistemler, Enerji Teknolojileri, Gıda Teknolojileri, Havacılık ve Uzay, Mikro/Nano/Opto-elektronik ve Yarı İletken Teknolojileri, Savunma Teknolojileri, Akıllı Ulaştırma Sistemleri, Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Teknolojileri görüşüldü. Toplantıya GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Babür Özçelik, GTÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Abdurrahman Akyol, GTÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Işıl Kurnaz, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Aslan, Nanoteknoloji Enstitü Müdürü Doç. Dr. Numan Akdoğan, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fikret Yıldız katıldı.
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!