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GTÜ Türkiye'nin 'En girişimci ve yenilikçi' üçüncü üniversitesi oldu

TÜBİTAK tarafından hazırlanan girişimci ve yenilikçi üniversitelerin sıralandığı endekste Gebze Teknik Üniversitesi Türkiye'nin en girişimci ve yenilikçi üçüncü üniversitesi oldu.

GTÜ Türkiyenin En girişimci ve yenilikçi üçüncü üniversitesi oldu

02 Ocak 2018 11:46

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından hazırlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün açıkladığı 'Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2017' sonuçlarına göre Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) üçüncü sırada yer aldı. GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün’ün göreve başladığı 2014 yılında endekste 12'inci sırada yer alan GTÜ, 2015’te 11'inci sıraya, 2016'da 7'nci sıraya, 2017'de ise 3'üncü sıraya yerleşti.

Üniversite bilimsel ve akademik çıktıların yanı sıra kültürel ve sosyal alanda da bölgesine ve ülkeye katkılar sağladığı belirtilirken, endeks sonuçlarını değerlendiren GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün endeksin üniversiteler arasında tatlı bir rekabet oluşturmasının Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin gelişmesine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

"Gerçekler hayallerin önünde en büyük engeldir"

2018 endeksinde daha büyük başarılar elde etmek için şimdiden hazırlandıklarını belirten Görgün, "Üniversitemizin 2014-2017 yılları arasında on ikinci sıradan üçüncü sıraya tırmanarak göstermiş olduğu üstün performans sadece bizleri gururlandırmakla kalmamış aynı zamanda tüm ülkenin ve özellikle eğitim ve bilim dünyasının takdirini kazanmıştır. Üniversitemizin son 3 yıllık süreçte elde etmiş olduğu tüm kazanımları ve başarıları sadece sayılar, sıralar ve ödüller ile açıklamak ya da sadece sonuçlara odaklanmak başarı hikâyemize yapılmış olan en büyük haksızlık olacaktır. Gerçekler hayallerin önünde en büyük engeldir, bizim ihtiyacımız olan 3 yıl önce olduğu gibi yeni hayaller kurmaktır. Bu gurur verici başarılarımız 3 yıl önce bizim hayallerimizde saklıydı, alın terimizle bugüne geldiler ve bugün ise yeni hayallerimizin itici gücü olacaklar. Biz önce gücümüze inandık ve sonrasında herkesi buna inandırdık. Hayallerimize ortak olan herkese teşekkür ederim" dedi.

En girişimci ve yenilikçi üniversitelerinin sıralandığı endeks hazırlanırken üniversitelerin bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, iş birliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik katkı ve ticarileşme boyutları altında 23 gösterge dikkate alındı. Bu kapsamda 50'nin üzerinde öğretim üyesi olan 157 üniversite hesaplamaya dahil edildi. 

 

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