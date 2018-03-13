‘GTU Uzay Takımı’ ABD'de Türkiye'yi temsil edecek

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) öğrenci topluluğu Robotik ve Otomasyon Kulübü’nün hazırladığı ‘Model Roket Yardımıyla Fırlatılan İleri Düzey Model Uydu Tasarımı ve Uygulaması’ adlı proje Amerikan Uzay Kurumu (AAS) ile Amerikan Uçak ve Uzay Enstitüsü’ nün (AIAA) düzenlediği ve NASA’nın desteklediği CanSat Competition’da ülkemizi temsil edecek.

Dünyanın dört bir yanından seçkin üniversitelerden birçok takımın başvuruda bulunduğu yarışmanın ön eleme aşamasını 40 takım başarıyla geçebildi. Ön eleme aşamasında takımların sunduğu çalışma raporu üzerinden NASA ve American Astronautical Society yetkilileri takımlarla telekonferans görüşmesi yaparak finale kalan takımları belirledi.

GTÜ açıklamasına göre, GTÜ öğrencilerinden oluşan GTU-SAT takımı 100 üzerinden 98.2323 puanla Dünya genelinde 139 takım arasından 8’inci olarak ön elemeyi geçmeyi başardı. GTU-SAT 6-8 Haziran 2018 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas Eyaleti’nde düzenlenecek olan yarışmaya katılmaya hak kazandı.

“Rektörümüz bize inandı”

GTU-SAT Takımı Kaptanı Muhammet İkbal Elek yaptıkları çalışma ile ilgili şunları söyledi: “Yaklaşık 8 aydır bu başarının gerçekleşmesi ve neler yapabileceğimizi herkese göstermek için gece gündüz çalıştık. Uluslararası arenada Dünya’nın en iyi üniversiteleri arasına girerek Ülkemizi ve Üniversitemizi temsil edeceğimiz için gururlu ve mutluyuz. Bu başarının gerçekleşmesinde bizlerden desteğini esirgemeyen rektörümüz Prof. Dr. Haluk Görgün’e bize inandığı arkamızda durduğu ve her türlü yardımı esirgemediği için teşekkürü bir borç biliriz. Hedefimizde ilerlerken yanımızda bulunan danışmanımız Fuad ALIEWE, TTO Genel Müdürümüz Abdurrahman Güngör’e ve SKS Daire Başkanımız Hamit Yıldırım’a da desteklerinden ötürü teşekkür ederiz. Önümüzdeki bu süreçte ülkemiz ve üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz.”

GTU-SAT Ekip Üyeleri

Muhammet İkbal Elek (Takım lideri)

Berk Varımlı

Eda Nur Hepgül

Ozan Can Balkışlı

Bahar Güçlü

İlkay Savcı

Ozan Şelte