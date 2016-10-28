Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Sosyal Sorumluluk Kulübü tarafından akademik ve idari personele okuma alışkanlığı kazandırılması amacı ile başlatılan proje, dönem sonuna kadar devam edecek. Üniversite'den yapılan açıklamaya göre Gezgin Kitap Projesi’nde kitaplar okundukça kampüs içinde gezecek. Proje, kantin, Bilgisayar Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Mimarlık ve Sağlık Kültür ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi (SKS) binasında bulunan 5 farklı noktaya kulüp tarafından bırakılarak başlatıldı. Öğrenci ve personel kampüs içinde bu noktaların birinden okumak istediği kitabı alıp en fazla bir ay içinde okuyacak ve kitabı okul içinde görünür herhangi bir noktaya olmak koşulu ile geri bırakacak. Kitabı okuduktan sonra kitap ile birlikte öz çekim (selfie) yaparak, GTÜ'nün sosyal sorumluluk kulübü sayfasından yayınlanacak. Bu dönemin sonuna kadar devam edecek olan proje sonrası en çok beğeni alan öz çekim sahibine sürpriz hediyeler verilecek.