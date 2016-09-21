Gebze Teknik Üniversitesi'nde (GTÜ) yönetim tarafından çitleme, damlama sulama sistemi, bahçe ekipmanları da temin edilerek personelin herhangi bir kimyasal kullanılmadan mevsimlik sebze ağırlıklı bitkiler yetiştirmesini sağlayan Hobi Bahçeleri projesinde hasat dönemi başladı. Türkiye’nin en yeşil kampüslerinden birine sahip GTÜ’ de akademik ve idari personeli toprakla buluşturmak, iş ve şehir yaşantısının yoğunluğundan biraz olsun arındırmak adına Hobi Bahçeleri projesi ilkbahar aylarında GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün’ ün girişimi ile başladı. Üniversitenin her birimine personelin ilgilenmesi için üniversite içinde 36 m2lik, 40 adet, çitlerle bölünmüş bahçe tahsis edildi. Mesai sonrası ve hafta sonları personel ve aileleri bahçelere gelerek ürünlerini yetiştirdi ve hasat etmeye başladı. Türkiye’ye örnek teşkil edebilecek bu çalışmadan çok memnun olduklarını söyleyen GTÜ personeli doğal ürünler elde ettikleri bu bahçelerde ayrıca huzur bulduklarını belirttiler.

“Hobi bahçeleri tüm akademik ve idari personelimiz için büyük haz oldu”

Yetiştirdikleri ürünlerin doğallığı nedeni ile çevrelerinde ürünlerinin ilgiye yol açtığını söyleyen GTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Şenol Çam, birimi adına personelinin böyle bir uğraş edinmesinden oldukça memnun olduğunu belirtti. Çam, bitkilerini sadece seyretmek için bile olsa mesai bitiminde cumartesi ve pazarları da aileleri ile birlikte bahçelere geldiklerini ifade etti. Doğal ürünlerin bu bahçelerde personeli tarafından sevgi ile büyütüldüğüne şahit olduğunu belirten GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün “Bir bilim ve teknoloji üssü olan Gebze Teknik Üniversitesi’nde Hobi Bahçeleri doğa ile bütünleşmenin en saf hali olan toprakla buluşmayı sağladı. GTÜ Hobi Bahçelerinde ürünlerini kendi elleri ile yetiştirmeleri tüm akademik ve idari personelimiz için büyük haz oldu. Aileleri ile tükettikleri doğal ürünler ve bu alanda oluşturdukları yaşam kalitesi mutluluk ve motivasyonu arttırdı” dedi.