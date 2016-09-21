Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Eğitim
  •  » GTÜ'de 'Hobi bahçeleri' projesinde hasat dönemi başladı

GTÜ'de 'Hobi bahçeleri' projesinde hasat dönemi başladı

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Hobi Bahçeleri projesinde hasat dönemi başladı. Üniversite yönetimi tarafından çitleme, damlama sulama sistemi, bahçe ekipmanları da temin edilerek personelin herhangi bir kimyasal kullanılmadan mevsimlik sebze ağırlıklı bitkiler yetiştirmesi sağlandı.

GTÜde Hobi bahçeleri projesinde hasat dönemi başladı

21 Eylül 2016 11:50

Gebze Teknik Üniversitesi'nde (GTÜ) yönetim tarafından çitleme, damlama sulama sistemi, bahçe ekipmanları da temin edilerek personelin herhangi bir kimyasal kullanılmadan mevsimlik sebze ağırlıklı bitkiler yetiştirmesini sağlayan Hobi Bahçeleri projesinde hasat dönemi başladı. Türkiye’nin en yeşil kampüslerinden birine sahip GTÜ’ de akademik ve idari personeli toprakla buluşturmak, iş ve şehir yaşantısının yoğunluğundan biraz olsun arındırmak adına Hobi Bahçeleri projesi ilkbahar aylarında GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün’ ün girişimi ile başladı. Üniversitenin her birimine personelin ilgilenmesi için üniversite içinde 36 m2lik, 40 adet, çitlerle bölünmüş bahçe tahsis edildi. Mesai sonrası ve hafta sonları personel ve aileleri bahçelere gelerek ürünlerini yetiştirdi ve hasat etmeye başladı. Türkiye’ye örnek teşkil edebilecek bu çalışmadan çok memnun olduklarını söyleyen GTÜ personeli doğal ürünler elde ettikleri bu bahçelerde ayrıca huzur bulduklarını belirttiler.

“Hobi bahçeleri tüm akademik ve idari personelimiz için büyük haz oldu”
Yetiştirdikleri ürünlerin doğallığı nedeni ile çevrelerinde ürünlerinin ilgiye yol açtığını söyleyen GTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Şenol Çam, birimi adına personelinin böyle bir uğraş edinmesinden oldukça memnun olduğunu belirtti. Çam, bitkilerini sadece seyretmek için bile olsa mesai bitiminde cumartesi ve pazarları da aileleri ile birlikte bahçelere geldiklerini ifade etti. Doğal ürünlerin bu bahçelerde personeli tarafından sevgi ile büyütüldüğüne şahit olduğunu belirten GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün “Bir bilim ve teknoloji üssü olan Gebze Teknik Üniversitesi’nde Hobi Bahçeleri doğa ile bütünleşmenin en saf hali olan toprakla buluşmayı sağladı. GTÜ Hobi Bahçelerinde ürünlerini kendi elleri ile yetiştirmeleri tüm akademik ve idari personelimiz için büyük haz oldu. Aileleri ile tükettikleri doğal ürünler ve bu alanda oluşturdukları yaşam kalitesi mutluluk ve motivasyonu arttırdı” dedi. 

Etiketler: gebze teknik üniversitesi


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EĞİTİM VİDEO GALERİ
EĞİTİM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!