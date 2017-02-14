Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), Hücre Ölümü Araştırma Derneği (HÖAD) ve GTÜ Teknoloji ve Transfer Merkezi (TTM) tarafından ortaklaşa ‘Hücre Ölümü Araştırmalarında Yeni Teknikler Çalıştayı’ düzenlendi. Çalıştay konuyla ilgili bilim insanları, araştırmacıların ve ilgililerin katılımıyla üç gün sürdü. Çalıştayın sonunda, hücre ölümü alanında çalışan bilim insanlarından oluşan eğiticilerin, kendi deneyim ve bilgi birikimlerini diğer araştırmacılarla paylaşması ve bu alanda çalışan bilim insanları arasında ortak bir platform kurulduğu açıklandı.

“Koordineli çalışmalarımız devam ediyor”

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hasan Aslan, “Laboratuvar ve teknik cihazlar ele alındığında geçmiş yıllara oranla önemli gelişmeler kaydettik. Bu imkânları amacına uygun en verimli şekilde kullanmak ve bu tür etkinliklere katkı sunmak bilim insanlarımızın, araştırmacılarımızın en temel görevidir. GTÜ olarak bölgemizde bulunan hastanelerle koordineli bir şekilde ortak projelerimiz üzerinde devam eden çalışmalarımız var. Aynı zamanda yeni açılan yüksek lisans ve doktora bölümlerimizle de araştırmacılarımıza kapılarımızı açtık. Bugün icra edilecek çalıştayın, yeni işbirlikleri ve çalışma gruplarına zemin hazırlayacağını ümit ederek hepinize başarılar dilerim” diye konuştu.

“Birlikte çalışalım”

HÖAD Kurucu Üyesi GTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Aksan Kurnaz, konuşmasında etkinliğin gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen Rektör Prof. Dr. Haluk Görgün, ve ekibine, sponsor firmalara, kendisini yalnız bırakmayan öğrencilerine ve katılımcılara teşekkür etti.

Daha sonra açılış konuşması için kürsüye çıkan HÖAD Başkanı Semra Koçtürk, kendilerine gösterilen misafirperverlik ve etkinliğe sundukları katkı ve desteklerinden ötürü Gebze Teknik Üniversitesi’ne teşekkür etti. Koçtürk, tedavi yaklaşımlarının en temel yolu olan hücre ile ilgili çalışmalarına bundan sonra da birlikte devam etme isteklerini ifade etti. GTÜ TTM Müdürü Dr. Abdurrahman Güngör ise önemli buldukları sağlık alanındaki çalışmaların destekçisi olduklarını ifade etti. Güngör, önümüzdeki süreçte ortaklaşa yapılacak projelerin ilk adımı olarak değerlendirdiği bu tür etkinliklerle Gebze Teknik Üniversitesi’nin stratejik konumundan dolayı görev ve sorumluluğuna uygun olduğunu söyledi.

İkinci gün kanserde ilaç keşfi tartışıldı

Proje hazırlık safhası, bilimsel tarama ve proje oluşturulması konularıyla araştırma sonuçlarının yayına dönüştürülmesi tekniklerinin ağırlıklı olarak ele alındığı ilk günün ardından ikinci gün Nobel özel oturumu ile başladı. Oturumlarda özellikle kanserde ilaç keşfi ile DNA hasarı konularına ağırlık verildi. Çalıştayın son gününde hücre ölümünde Biyoinformatik yaklaşımlar ele alınarak konuyla ilgili veri tabanları ve Biyoinformatik araçlar konularında sunumlar gerçekleştirildi. Ulusal ve uluslararası 25 bilim insanının konuşmacı olarak katkı sunduğu çalıştay, katılımcılara sertifikalarının verilmesiyle son buldu.