Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın (MARKA) bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla ilan ettiği 2016 yılı mali destek programı kapsamında başarılı bulunarak destek almaya hak kazanan Gebze Teknik Üniversitesi'nin (GTÜ) 'Sanayi ve Tarım Uygulamaları İçin Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) Test, Kontrol ve Analiz Laboratuvarı' projesinin tanıtımı ve temsili sözleşme imza töreni rektörlük senato salonunda gerçekleştirildi. Proje tanıtım ve imza törenine GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, GTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Babür Özçelik, Hasan Aslan, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Ayhan, Gebze Teknik Üniversitesi Genel Sekreter V. Doç. Dr. Abdurrahman Akyol, Gebze Teknik Üniversitesi- Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bulat Z. Rami ve proje ekibi katıldı.

Proje tanıtımında kurulacak olan laboratuvarın teknik detaylarını paylaşan proje yürütücüsü Gebze Teknik Üniversitesi- Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bulat Z. Rami NMR sisteminin bir çok sektöre hizmet vereceğini belirti. Rami, "Bizim Gebze Teknik Üniversitesinde kurmaya planladığımız laboratuvar NMR sistemi sayesinde gıda, sanayi, tarım ürünlerini test edecektir. Bu laboratuvar sayesinde analizlerin kontrol ölçümlerini yapabileceğiz. NMR sistemi ile değişik malzemelerin içinde bulunan değişik manyetik momentlerden dolayı enerjik seviye farklarını ölçmeye yöneliktir. Bu şekilde malzeme konusunda çok zengin bilgi elde etmek mümkün olacak. NMR tekniğinin kullanılabileceği uygulamalar, döküm üretiminde, yağ üretiminde, polimer sanayisinde, petrokimya sanayisinde, gıda sektöründe kullanılabilmektedir. Bizim GTÜ'de kurmayı planladığımız laboratuvar çok değişik sektörlere yönelik olacaktır. Bu laboratuvardan küçük üreticiler, orta büyüklükte ki sanayi kuruluşları ve büyük sanayi kuruluşları faydalanabilecektir. Projemiz yaklaşık 2 yıllık bir projedir. Bu proje sayesinde Türkiye'de bu konuda ilk laboratuvarı kurmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

"GTÜ sanayi ve teknolojiye çözüm sunuyor"

Törende konuşma yapan GTÜ Prof. Dr. Haluk Görgün ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda teknolojiler üretmeyi hedeflediklerini belirterek, "GTÜ, altyapısı bilgi birikimi insan kaynağı ile birlikte vizyonunu çok öteye götürmeyi hedefleyen bir ülkenin, hedefleri doğrultusunda sorumluluklarını yerine getirmek adına bir projeye daha imza atıyor. Bu projede ülkemizin kalkınmasına önemli katkı veren Marka ajansı ile çalışıyoruz. GTÜ olarak ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmak adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, gıda ve sağlık, laboratuvar cihazları alanında dışarıya ciddi bağımlılıklarımız var. Ülkemiz bu sorunları çözebilecek karşılığa sahibiz. Biz üniversite olarak yaptığımız protokol ve anlaşmalarla çözüm odaklı projeler sunmaya gayret ediyoruz. Gelecek nesillere bırakacağımız yaşama ortamımızı daha sağlıklı ve kaliteli hale getirmek amacı ile teknoloji üretme gayretindeyiz. Bu projede NMR sistemler ile gıda güvenliğini gıda üretiminde oluşacak insan sağlığını etkileyecek faktörleri miniminize edecek test ve kontrollerin analiz Laboratuvarlarının kurulması sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Sanayi alt yapısını iyileştirmeyi hedefliyoruz"

Projenin yüzde 75 oranında destekleyen Marka Kalkınma Ajansı adına konuşan MARKA Genel Sekreteri Mustafa Ayhan, "Üretim alt yapıları 2016 çerçevesinde Gebze Teknik Üniversite'mizin sanayi ve tarım uygulamalarına yönelik bu projesini destekleme kararı aldık. Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden biri olan GTÜ'nün bu laboratuvarı kurması bizim içinde oldukça önemli, bu sayede bölgemizdeki sanayi altyapısının iyileştirilmesi ve katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine katkı sunulmasını hedefliyoruz. Ülkemizin sanayi dönüşümü için bölgelerimizde bulunan bu tür analiz laboratuvarlarının geliştirilmesine olan desteğimiz devam edecek. Bu süreçte yüzde 75 oranında projeye destek sağladık. Bu sürecin özel sektöre de katkı sağlayacak önemli bir adım olduğuna inanarak üniversitemize bu konudaki çalışmaları için şimdiden teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Görgün ve Ayhan konuşmaların ardından kurumları adına sözleşme metnini imzalayarak projeyi başlattı.