Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Sosyal Yaşam ve Medya Topluluğu kampüs içinde başlattıkları kampanya ile sosyal sorumluluk projesine imza attı. Topluluk başkanı ile iletişime geçen Muş’un Bulanık ilçesinde bulunan Vali Selahattin Hatipoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda Fen ve Teknoloji Öğretmenliği yapan Büşra Bönceoğlu, okulunda kitap ihtiyacı olduğunu belirtti. 31 Ekim- 4 Kasım tarihleri arasında GTÜ Kampüsünde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde hikaye ve roman türünde kitaplar toplayan öğrenciler “Geleceğe Işık Ol” adlı kampanya ile Anadolu’ da kütüphanesi dahi olmayan okullara sahip çıkmak adına örnek bir adım attı. Sosyal Yaşam ve Medya Topluluğunun kampanyasına Gebze İlçe Halk Kütüphanesi tarafından da kitap desteği verildi. Son olarak gelen kitap bağışına göre gönderilecek okulların sayısını arttırmayı planlayan topluluk, kitapları 7 Kasım Pazartesi günü Muş'a gönderecek.