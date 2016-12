İstanbul Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü'nde 10 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilen Türkiye Salon Kürek Şampiyonası'na ekip olarak katılan Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) kürek takımından, erkeklerde bireysel olarak bin metreyi 3.07 dakikada tamamlayan GTÜ Elektronik Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi Alperen Tekin Türkiye üçüncüsü oldu. Takım performansında başarılı olan GTÜ kürek takımı, yine erkeklerde şampiyonaya katılan Süleyman Şahin onuncu, Aykut Aykaç on ikinci, Şentürk Şimşek on üçüncü, Furkan Yıldırım on dördüncü oldu.

Kadınlarda ise Ebru Bozkurt Türkiye dördüncüsü olurken Aleyna Yüce beşincilik elde etti.