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GTÜ'lü araştırmacıya 'Elektromanyetikte Üstün Başarı' ödülü

Dünyada alanındaki en prestijli ödüllerinden biri olan Leopold B. Felsen Vakfı 2016 Elektromanyetikte Üstün Başarı Ödülü, GTÜ'lü Arş. Gör. Mehmet Burak Özakın'ın oldu.

GTÜlü araştırmacıya Elektromanyetikte Üstün Başarı ödülü

19 Eylül 2016 17:43

Çalışmaları ile alanında dünyaca önemi başarılara imza atmış Prof. Dr. Leopold B. Felsen anısına 2005 yılından beri verilen Elektromanyetikte Üstün Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Elektromanyetik alanında en prestijli ödüllerden birisi olan ödüle, Türkiye'den Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Arş. Gör. Mehmet Burak Özakın layık görüldü. GTÜ Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Aksoy danışmanlığındaki doktora öğrencisi Arş. Gör. Mehmet Burak Özakın, ödülü 2016 yılı değerlendirmesi sonucunda alarak GTÜ’ ye önemli bir başarı kazandırdığını belirtti. 


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