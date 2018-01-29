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GTÜ’ye kalite tescili

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Türk Loydu Vakfı tarafından yapılan denetimleri başarı ile tamamlayarak, ISO 9001:2015 ve ISO 10002 kalite belgelerini aldığını duyurdu.

GTÜye kalite tescili

29 Ocak 2018 13:23

Gebze Teknik Üniversitesi'nin (GTÜ) kaliteli yönetim sistemine yönelik çalışmaları sonuç verdi. GTÜ Toplam Kalite Yönetimi anlayışı ile akademik ve idari birimlerinin tamamını kapsayan bir denetleme süreci sonunda Türk Loydu Vakfı tarafından yapılan denetimleri başarı ile tamamladığını ve ISO 9001:2015 ve ISO 10002 kalite belgelerini aldığını duyurdu.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün'ün üniversitenin başarılı çalışmalarına kurumsal anlamda da hedef koyduğu kaliteli yönetim anlayışının belgelerle birlikte süreklilik sağlaması amaçlanıyor. Türkiye'de ilk kez ISO 9001:2015 ve ISO 10002 kalite belgelerini alan üniversite olan GTÜ' de YÖK Kalite Kurulu başvurusu ve ayrıca tüm bölümler için akredite başvuruları sonuçlarının da alınması bekleniyor. 

Etiketler: gebze teknik üniversitesi

 

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