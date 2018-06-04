Guatemala’da volkan patlaması: 25 ölü

Guatemala'da 31 Mayıs'ta faaliyete geçen Fuego Yanardağı’nın patlaması sonucu en az 25 kişinin yanarak hayatını kaybettiği, en az 300 kişinin yaralandığı belirtildi.

Fuego Yanardağı'nın lavlarının 8 kilometrelik bir alana yayıldığı, yanardağın püskürttüğü kül ve dumanların çevreyi kapladığı belirtildi. Guatemala ordusu tarafından yapılan açıklamada, bölgede yaşayan yaklaşık 3 bin 100 kişinin ise tahliye edildiği öğrenildi. Guatemala hükümeti tarafından yanardağdan en çok etkilenen Escuintla, Chimaltenango ve Sacatepéquez bölgelerinde olağanüstü hal ilan edilmesi bekleniyor.