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Guatemala’da volkan patlaması: 25 ölü

Orta Amerika ülkesi Guatemala’da Fuego Yanardağı’nın patlaması sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Guatemalada volkan patlaması: 25 ölü

04 Haziran 2018 09:32

Guatemala'da 31 Mayıs'ta faaliyete geçen Fuego Yanardağı’nın patlaması sonucu en az 25 kişinin yanarak hayatını kaybettiği, en az 300 kişinin yaralandığı belirtildi.

Fuego Yanardağı'nın lavlarının 8 kilometrelik bir alana yayıldığı, yanardağın püskürttüğü kül ve dumanların çevreyi kapladığı belirtildi. Guatemala ordusu tarafından yapılan açıklamada, bölgede yaşayan yaklaşık 3 bin 100 kişinin ise tahliye edildiği öğrenildi. Guatemala hükümeti tarafından yanardağdan en çok etkilenen Escuintla, Chimaltenango ve Sacatepéquez bölgelerinde olağanüstü hal ilan edilmesi bekleniyor.  

 

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