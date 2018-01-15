Gübre çukuruna batan ineği itfaiye kurtardı

Olay, saat 09.00'da, Denizli’nin Kale ilçesi Hürriyet Mahallesi Fındıklı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Besici Ali Coşkun'a ait bir inek, sahibinin elinden kaçarak, besihanenin çitini aştı. İnek daha sonra büyükbaş hayvan dışkılarının toplandığı alana girerek, battı. İnek yarıya kadar pisliğin içinde kalınca, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Kale Şubesi'ne haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye kurtarma ekibi, çukura batan ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, olay yerine istenilen vinçle ineği dikkatlice bağladı. Daha sonra inek, vinç yardımıyla battığı yerden çıkarıldı. Kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.

Medeni Topaloğlu