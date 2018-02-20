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Güçlü Mısır Partisi lideri Ebu'l Futuh terörist listesine eklendi

Kahire ceza mahkemesi, aralarında Güçlü Mısır Partisi lideri Abdulmunim Ebu'l Futuh'un da bulunduğu 15 kişinin terörist listesine alınmasına karar verdi.

Güçlü Mısır Partisi lideri Ebul Futuh terörist listesine eklendi

20 Şubat 2018 17:20

Kahire ceza mahkemesi, geçtiğimiz günlerde Mısır Cumhurbaşkanı Abdul Fettah Sisi'ye yönelik eleştirilerde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Güçlü Mısır Partisi lideri Abdulmunim Ebu'l Futuh'un da aralarında bulunduğu 15 kişinin savcının talebiyle terörist listesine alınmasına karar verdi. Bu kararla birlikte Ebu'l Futuh'un ülke dışına seyahatinin önleneceği ve mal varlıklarına el konulacağı bildirildi.

Güçlü Mısır Partisi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İngiltere'nin başkenti Londra'ya gerçekleştirdiği ziyareti sırasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdul Fettah Sisi'ye yönelik eleştirilerde bulunan Ebu'l Futuh'un, ülkeye dönüşünün ardından güvenlik güçlerince evine baskın düzenlendiği ve gözaltına alındığı bildirilmişti.
Mısır medyasında çıkan haberlerde, Ebu'l Futuh ve ismi zikredilmeyen başka kişilerin, Devlet Yüksek Güvenlik Savcılığının kararıyla yakalanmaları ve sorguya alınmak üzere savcılığa götürülmeleri emrinin verildiği belirtilmişti. İlerleyen günlerde ise "yasaklı bir örgütü faaliyete geçirmek, yalan haber yaymak" gibi çeşitli suçlamalardan hakkında soruşturma yürütülen Ebu'l Futuh'un 15 gün gözaltında tutulmasına karar verildiği bildirilmişti. 

Etiketler: Güçlü Mısır Partisi

 

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