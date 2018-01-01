Güçlü saç kökleri için 7 bitkisel yağ karışımlı sabun

Yüzyıllardır sağlık ve temizlik amacıyla kullanılan sabun, birçok derde deva oluyor. İçeriğinde bulunan maddelerin ve karışımların doğal yollarla elde edilmesiyle faydaları daha da artan sabun, saç dökülmesi problemi yaşayanlar için ilaç olma özelliği taşıyor.

Eskişehir’de doğal sabun ürünleri satışı gerçekleştiren Nedim Yurtsever, 'saç çıkaran' adını verdiği sabunun da formülünde etkili karışımlar bulunduğunu aktardı. 18 yıldır sabunculuk ile uğraşan Yurtsever, “Bu işin içinde yıllar geçirince, araştırdıkça ve arkadaş edindikçe bilgi paylaşıyorsunuz, ürün alıp veriyorsunuz. İşte bunlardan biri de ‘saç çıkaran’ dediğimiz sabun. Arkadaşlarım bunu formüle etmek için 4 yıl çalıştılar ve sonunda da başardılar. İçinde B8 ve B5 provitaminlerine ek olarak 7 çeşit etkili bitkisel yağ karışımı var. Bu sabun, Türkiye sabunculuğunun kalbi diyebileceğimiz Gaziantep yöresine ait. Oldukça faydalı bir sabun. Güçsüz olması sebebiyle çıkamayan saç kökleri için uygundur. Saçın dışındaki bölgelerde kullanılmaz çünkü güçlü bir tüylendirme etkisi var. Fakat sakala merak salan liseli arkadaşlarımızın da gelip aldığı oluyor" ifadelerini kullandı.

Islak saça köpürterek uygulayıp 2-3 dakika bekletmek gerektiğini ve bu işlemin 2 kez tekrarlanmasının faydalı olacağını aktaran Yurtsever, bu sabunun şehir dışında yaşayan vatandaşların da ilgisini çektiğini belirtti.