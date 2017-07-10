Güçlü TÜRSAB hareketi büyüyor

Türkiye turizminin yapı taşını oluşturan turizm ve seyahat acentelerini buluşturan Güçlü TÜRSAB hareketi büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Güçlü TÜRSAB oluşumunun kurucusu Hasan Erdem öncülüğünde kurulan platformu yurt genelinde binlerce acenta yakından takip ediyor. Aynı zamanda TÜRSAB Başkan adayı da olan Güçlü TÜRSAB Platformu Kurucusu Hasan Erdem, “Turizmde Güçlü TÜRSAB güçlü Türkiye mottosuyla kurulduğumuz günden bugüne geri plana atılan turizm ve seyahat acentalarımızın sorun ve beklentilerine çözümler üretiyoruz” şeklinde konuştu.

TÜRSAB Başkan Adayı Hasan Erdem, açıklamasında şunları söyledi: “Türk turizm sektörü zor ve krizlerle dolu zamanlardan geçiyor. Sektörümüzün bel kemiğini oluşturan yaklaşık 10 bin turizm ve seyahat acentası ise bu süreçten en çok etkilenen ve en yalnız kalan kesim oldu. Bağlı bulunduğumuz birliğimiz TÜRSAB yönetimi ise bu süreçte tüm üye turizm ve seyahat acentalarını yalnız bıraktı. Turizmin kötü gidişatına yönelik en ufak bir çözüm önerisi sunmasını geçiyoruz Booking.com gibi bir krizi de bu süreçte kucağımıza bıraktı. İşte Güçlü Türsab platformu bu yalnızlığa çare olabilmek adına birlik ve beraberlik temeli üzerinde kuruldu. Güçlü TÜRSAB olarak İstanbul, Bursa, Samsun, Trabzon, Yalova, Çanakkale, Balıkesir’deki yüzlerce turizm ve seyahat acentalarımızla bir araya geldik. Hareketimiz tüm ülke genelini kapsıyor. Ortak akıl toplantılarımıza Antalya ve diğer turizm merkezlerimizle devam edeceğiz. Ortak akıl buluşmaları adını verdiğimiz toplantılarımızla acentalarımızın sorunlarına ve bu sorunlarına yönelik çözüm önerilerimizi birlikte tespit ediyoruz. Bunun yanında dijital platformlarda da turizm ve seyahat acentalarımızla sürekli bir iletişim halindeyiz. Daha güçlü bir TÜRSAB ve turizmde daha güçlü bir Türkiye yolunda yaptığımız toplantılar çıktığımız bu kutlu yolda önümüzü aydınlatıyor.”

