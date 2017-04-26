Guerrier ikinci kez baba oldu

Guerrier çifti, İstanbul'da özel bir hastanede dünyaya gelen kız bebeğe Seven Chloe adını verdi. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada ,”Guerrier çiftini tebrik eder, minik Seven Chloe'a sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz” denildi.

Erdal Anak

