ShiffaHome Marka Yöneticisi Sevil Gülsoy, gül yağı kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi. Gül,“Güzellik, sevgi ve sağlığın peşinde bir bitki 'Gül'” dedi. Gül ürünlerinin asırlar öncesine dayanan bitkisel bir reçete olduğunu belirten Gülsoy, ”Osmanlı hekimleri Gülün ferahlatıcı etkisi ve serinletici etkisini ateşli hastalıklarda ve baş ağrılarında çok kullanmışlardır. Gül suyu ile özellikle baş yıkanırdı. Ağız ve kulak ağrılarında gül suyu ile ağız çalkalanırdı. Mükemmel bir hafıza kuvvetlendiricidir. Bunun için aromaterapi lambalarına veya kaloriferlerinizin üzerine damlatacağınız gül yağı ile bu etkiyi alabilirsiniz. Bir damla gül yağını anlınıza veya bileklerinize de sürebilirsiniz. Özellikle okulda ve işlerinizde odaklanma sorunu yaşıyorsanız mutlaka denemelisiniz. Banyo suyunuza, banyo süngerinize gül yağı ekleyin hem rahatlayın hem cildiniz canlansın. Cilt rahatsızlıklarının da vazgeçilmezidir gül. Cilt yaralarına, sivilcelere, tahriş olmuş ciltlerde olumlu etkileri vardır. Bunun için kremlerinizin üzerine 1-2 damla gül yağı ekleyerek kullanabilirsiniz.Saç tarağınıza birkaç damla damlatın ve özellikle saç uçlarınızı tarayın. Saçınız nemli sağlıklı ve mis gibi koksun” dedi.

“Gül yağı kullanırken dikkat edin”

Sevil Gülsoy, gül yağı kullanımında dikkat edilmesi gereken hususları şu şekilde aktardı: “Gül yağı uçucu bir yağdır. Cilde direkt sürülmesi ciltte tahrişe yol açabilir bunun için badem yağı veya zeytinyağı gibi taşıyıcı bir yağ ile karıştırarak kullanabilirsiniz.

Bunu söylememizdeki en büyük neden gül yağının üretimindeki zorluklar. Mayıs aylarında sabah 5 de başlayan gül hasadı haziran sonuna kadar devam eder. Toplanan yapraklar vakit kaybetmeden fabrikalara getirilir. Gülden başka hiçbir bitkinin kullanılmadığı bakır imbiklerde buhar distilasyonu ile yağı ve suyu çıkarılır.

3-4 ton gül yaprağından ki bunun için en az 5 dönüm bir bahçeye ihtiyacınız var, 1 kg gül yağı çıkarılır. 1 kg gül yağının fiyatı da hasadın verimine göre 9 bin Euro ve 12 bin Euro arasında değişmektedir. Hal böyleyken ucuza satılan gül yağları hakkında bir daha düşünmemiz gerekir. Sağlık için faydası olmadığı gibi cilde de ciddi zararlar verebilir. İçerisine koyulan aroma vericiler ve seyrelticiler dahili ve harici kullanımda sağlığa zarar verebilir. Gül yağı alırken içerisinde ne olduğunu bildiğiniz mutlaka kaliteli bir yağ almaya dikkat edin. Aksi halle fayda görmediğiniz gibi kendinize zarar de verebilirsiniz”.

İslam tasavvufunda gülün Hz. Muhammed’e duyulan sevgi ve muhabbetin sembolü olduğunu belirten Gülsoy, “Osmanlı hekimliğinde de vazgeçilmez bir şifa kaynağıdır. Gülü batı dünyasına tanıtan Anadolu’dur. Dünyada yaklaşık 1350 türü tanımlanmıştır ve en kalitelisi Türkiye’de yetişmektedir. Dünyada gül yağının en önemli üreticisi de Türkiye’dir ve gül yağında Dünya üretiminin %60’ı Isparta %40’ı Bulgaristan’dan karşılamaktadır” dedi.