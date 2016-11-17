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Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu, Küçükçekmeceli gençlerle buluştu

Eczacıbaşı VitrA Bayan Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı. Gülden, takım olarak Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üst üste ikinci şampiyonluğa ulaştıklarını belirterek, “İkinci defa bu kupayı alıp tarihe de geçmiş olduk" dedi.


17 Kasım 2016 16:03

Eczacıbaşı VitrA Bayan Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu ve takım menajeri Nalan Ural, Küçükçekmece'de gençlerle bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi. Kuzubaşıoğlu, Küçükçekmece Belediyesi tarafından organize edilen söyleşide, maç hazırlıkları ve maç esnasındaki mücadelelerine ilişkin bilgileri öğrencilerle paylaştı. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Kuzubaşıoğlu, spor alanına yönelecek gençlere tavsiyelerde bulundu.

“Turnuvanın en başında ilk maça çok iyi girdik”
Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaşmanın kolay olmadığını belirten Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu, "Eczacıbaşı olarak özellikle bu yıl bizim için çok özel bir yıl. Çünkü kuruluşumuzun 50’nci yılı. Her sezon bütün dallarda şampiyonluk ilk hedefimiz. Biz çok kısa süre bir arada çalışmamıza rağmen çok güçlü bir kadro kuruldu. Bunu da sahaya yansıtmak istiyorduk. Turnuvanın en başında ilk maça çok iyi girdik. İyi oynayarak ilk maçı kazandık. İkinci maç çok istediğimiz performansta değildi ama yine kazanmasını bildik” açıklamalarında bulundu.

“Bayan voleybolunda ne kadar iyi olursanız olun psikoloji çok önemlidir”
Vakıfbank’ın oradaki turnuvada en önemli rakiplerden biri olduğunu belirterek sözlerini sürdüren Kuzubaşıoğlu, “Final maçını onlarla oynayacağımızı düşünürken erken final oldu. Bu tabi ki iki Türk takımı için bir taraftan çok gurur verici. Yine orada yarı finalde karşılaştığımız için. Erken final olduğu için de kötü bir durum. Çok denk olan takımlar. Bayan voleybolunda da gerçekten ne kadar iyi olursanız olun psikoloji çok önemlidir. O maça çok iyi hazırlandık. Çok iyi bir oyunla maçı kazandık” şeklinde konuştu.

“İkinci defa bu kupayı alıp tarihe de geçmiş olduk”
Erken final oynadıkları ve Vakıfbank maçını kazandıkları için rahatladıklarını ifade eden Kuzubaşıoğlu, “Çok iyi giremedik Pomi Casalmaggiore ile oynadığımız oyuna. Çok istediğimiz gibi gitmedi işler. Pomi’nin de antrenörü geçen yıl ki antrenörümüzdü. O da bizi çok iyi tanıyordu. O yüzden maç çok gitti-geldi. 2-2 olduktan sonra hatta 5’inci sette geriden gelip maçı almasını bildik. Böylelikle de takım olduğumuzu göstermiş olduk. Tabi çok mutluyuz ve çok gururluyuz. Çünkü öncelikle Türk kadınını böyle bir platformda başarı ile temsi ettiğimiz için bu kadroda olduğumuz için çok mutluyuz, gururluyuz. Bu tabi ki büyük bir sorumluluk. Çünkü ikinci defa böyle bir kupayı alıyoruz. İkinci defa bu kupayı da alıp tarihe de geçmiş olduk” diye konuştu.
Söyleşi sonrasında ise Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan, Eczacıbaşı VitrA Bayan Voleybol Takımı Oyuncusu Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu ve takımın Menajeri Nalan Ural'a çiçek takdiminde bulundu. Oyuncular ise Şencan’a takımlarının formasını hediye etti.

Emrah Kuş
 

Etiketler: Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu


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