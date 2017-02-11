Güldüy Güldüy Show Çocuk’un bu haftaki konukları belli oldu. Güldüy Güldüy Show Çocuk’a Kıraç, Ayşe Şule Bilgiç ve Tayfun katılıyor. Sunuculuğunu Ezo Sunal’ın yaptığı Güldüy Güldüy Show Çocuk artık cumartesi akşamları izleyicileriyle buluşacak. Güldüy Güldüy Show Çocuk’a Kıraç ve eşi Ayşe Şule Bilgiç katılacak. Güldüy Güldüy Show Çocuk’un bir diğer konuğu da 90’ların sevilen ismi Tayfun oldu.

GÜLDÜY GÜLDÜY SHOW ÇOCUK'TA BU HAFTA NELER OLACAK?

Güldüy Güldüy Show Çocuk'a bu hafta Kıraç, Ayşe Şule Bilgiç ve Tayfun Duygulu konuk olacak. Güldüy Güldüy Show Çocuk'ta bu hafta Köfteci Hüseyin, karşısına dükkan açan fast food zinciri Canti Burger yüzünden bozulan işlerini düzeltmek için nasıl kampanyalar yapacak? Canti Burger çalışanları Burcu ve Bahadır ile Hüseyin ve kalfası Mustafa'nın arasındaki gerilimin sebebi ne olabilir? Sucuk firmasının patronu olan Şevket Bey, çalışanları İbrahim, Bahadır, Fikri, Nezaket ve Yeter'in söylediği şeyleri anlamazsa neler olur? Şevket Bey'in iyice yerleşen plaza dili ile mücadelesini kim kazanır? Çocukları ve eşi tatile gidecekken hastalanan Bilal, eşi Yeter ve çocukları tatile göndermemeyi başarabilecek mi? Şarkıcı Tayfun ve çocukları Bilal'in evinde ne arıyor? Tüm merak edilenleriyle Güldüy Güldüy Show Çocuk bu akşam Show TV ekranlarında olacak.

TAYFUN DUYGULU KİMDİR?

Tayfun Duygulu 8 Nisan 1969 doğumludur. 1988 yılında henüz 19 yaşındayken o dönemin kült gruplarından Yeni Türkü Grubu’nda klarnet ve saksofon çalarak sahnelere adım atan Tayfun Duygulu 1991 yılında Hadi Yine İyisin adlı şarkısıyla pop müzik alanında yeni bir dönemin öncüsü oldu. Söz ve bestesi kendisine ait olan Kar Beyazdır Ölüm şarkısı başta olmak üzere söz ve besteleriyle ulusal ve uluslar arası birçok yarışmada ödüller aldı. Konservatuar yıllarında viyolonsel ve piyano, üniversitede klarnet eğitimi aldı. Saksofon ve klarnete odaklanmış olmakla birlikte gitar, piyano, yan flüt, viyolonsel ve keman da çalabilmektedir. Bir dönem sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar'la kısa süren ilk evliliğinin ardından ikinci evliliğini genç bir mankenle (Tuğçe Duygulu) yapmış bu evlilikten iki erkek çocuğu bulunmaktadır.



