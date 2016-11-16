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Gülen hapisten korkuyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında ilginç bir tespitte bulunuldu.

Gülen hapisten korkuyor

16 Kasım 2016 08:09

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in karakterini deşifre eden bilgiler savcılığa ulaşan istihbarat raporlarında yer aldı. Soruşturma dosyasına da eklenen söz konusu rapora göre Gülen’in en büyük korkusu gözaltına alıp yargılanmak ve sonrasında hapse girmek. 12 Mart döneminden sonra 7 ay tutuklu kalan Gülen, 1974 yılında beraat etmişti. Raporlara göre, Gülen’in tutuklu kaldığı dönem içerisinde bu durumdan çok fazla etkilendiği ve yine aynı durumda olmaktan korktuğu kaydedildi.

Raporda, Gülen’in, yüksek dozda ‘diazem’ adında, sinir hastaları tarafından kullanılan bir ilaç kullandığı da belirtildi. İlacı sakinleştirici etkisinden yararlanmak ve uyuyabilmek için kullanan Gülen’in, bu sebeple sürekli halüsinasyonlar gördüğü ve etrafındaki insanların kendisine kumpas kurduğunu sandığı kaydedildi. Bir dönem Gülen’in yanında olan Nurettin Veren daha önce verdiği ifade de, Fetullah Gülen’in sabah birden kendisine ‘imdat imdat, sen buraya beni öldürmeye geldin’ diye bağırdığını, bu gürültüye herkesin koştuğunu, ‘FBI, CIA çağırın bunu öldürsünler, Arif bey sen de silahını çıkart bunu öldür’ dediğini anlatmıştı. 

Ebru Karatosun / Türkiye


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Toplam Yorum (1)

  • Gerçekçi : 16 Kasım 2016, Çarşamba 10:04
    00
    Hapisten korkuyo ama hiç de rahat durmuyor. Geberse de kurtulsak bu fitne unsurundan!
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