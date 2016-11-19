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'Gülen’in danışmanlarının ABD başkanı ile görüştüğü anlatılıyordu'

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan FETÖ iddianamesinde tanık olarak ifadesi yer alan iş adamı, dini sohbetlerde Fetullah Gülen’in danışmanlarının sürekli ABD Başkanı ile görüştüğünün, görüşmelere FBI görevlilerinin de katıldığının, FBI ajanlarının ise Fenerbahçeliler olarak adlandırıldığının anlatıldığını söyledi.

Gülenin danışmanlarının ABD başkanı ile görüştüğü anlatılıyordu

19 Kasım 2016 17:14

Zonguldak’ta ticaret ile uğraştığını anlatan M.E.A., TEM Şube Müdürlüğü’ne kendi isteği ile giderek medyada çıkan haberlerin Türkiye’ye zarar verdiği düşüncesiyle Fetullah Gülen Cemaati hakkında bildiklerini anlatmak istediğini anlattı. Tanık beyanıyla ifadesi alınan M.E.A.’nın da ifadeleri Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede yer aldı. Askerden geldikten sonra bir iş adamı ile tanıştığını anlatan M.E.A.; tanıştığı kişinin kendisini evlerde yapılan toplantılara katılması konusunda davet ettiğini anlattı. Bu toplantılarda dini sohbetler yapıldığını ve bu sohbetlerde Fetullah Gülen’in ses ve videolarının kendilerine gösterildiğini belirten M.E.A., şöyle devam etti:

"Zonguldak merkezde ticaretle uğraşan M.A. ile tanıştım. Bu şahıs beni evlerde yapılan toplantılara katılmam konusunda davet etti. Bende toplantılara katıldım, toplantılarda dini sohbetler yapılıyordu. Dini sohbetlerde Fetullah Gülen’in ses ve videoları bize gösterilirdi. Daha sonra toplantılara katılanlardan zekat, kurban ve cemaate bağlı öğrencilere yardım adı altında para talebinde bulunuyorlardı. Ticari işim ile ilgili olarak benim ofisime Zaman Gazetesi ile Sızıntı Dergilerine üye oldum ve iş yerime söz konusu gazete ile dergiler standart olarak gelmeye başladı. 2005 yılının Aralık ayından sonra ben bu cemaat oluşumu ile olan bağlantılarımı kopardım. Benim iş makinelerim vardı. Ticaret yapıyordum. Sonra bir kişi Zonguldak İş Adamları Derneği (ZONİAD) üye olmam gerektiğini söyledi. Bu derneğe üye oldum."

"FBI AJANLARININ FENERBAHÇELİ OLARAK ADLANDIRILDIĞI ANLATILDI"

2013 yılında H.U. isimli bir şahsın "Amerika’ya bir seyahat olacak sende gel” dediğini anlatan M.E.A., "Gezinin maddi olarak ne kadar olduğunu sorunca kendisi bana 4.000 $ olduğunu yanıma da gezi esnasında Bin dolar para almam gerektiğini söyledi. Benim Amerika’ya yapılacak olan geziye davet edilmemdeki sebebim ise bu cemaate bağlı öğrenci evlerinde kalmakta olan öğrencilere ayda 2 kez kapalı zarf içerisinde maddi yardımda bulunmam nedeni idi. Söz konusu gezi ile ilgili olarak bize Amerika ülkesinde gideceğimiz yerlerin ve kalacağımız otellerin bilgisi verilmişti. H.U., bana Ankara ilinde bulunan Amerikan Konsolosluğu’ndan randevu aldığını söyledi. Ben daha sonra Konsolosluğa gittim. Burada 50 yaşlarında beyaz sakallı Amerikan vatandaşı “ABD’ye gittiğinde Pennsylvania’ya gidecek misin diye sordu, bende kendisine Nasipse giderim, dedim. Bu şahıs bana Hoca Efendinin (Fettullah Gülen’i kastederek) elini öpecek misin gibi soruların sorulduğunu, ben de bu şahsa Multi Kültürel Mozaik Vakfı ile geziye gidiyoruz dedim, daha sonra vizeyi aldım. THY ait uçak ile İstanbul ilinden Chigago’ya gittiğini, uçakta Zonguldak ilinde ticaret işi uğraşan beş kişi ve H.U. da vardı. ABD Chicago’ya indiğimizde bizi 2 araç ile Fettulah Gülen cemaatine bağlı yurda gittik. Bu yurtta duvarda Türk bayrağı ve ABD bayrağının ortasında Fetullah Gülen’in resminin olduğunu gördüm. Bu yurt çok kalabalık idi. Türkiye’den farklı illerden gelen grupların olduğunu öğrendim. H.U. bize yurtta dinlendiğimiz esnada ABD’de faaliyet gösteren bir şirketin sahibi ile Koza Grup olarak bilinen ve Akın İpek’in geleceğini söyledi ancak her iki şahısta gelmedi. Yurtta yine dini sohbetler yapıldı, araçlarda seyahat ederken Fetullah Gülen’in ses kayıtlarını dinletiyorlardı. Yine dini sohbetlerde Fetullah Gülen’in cemaati içerisinde ABD’de faaliyet yürüten kişilerin olduğu, bu şahısların geziye katılanlara Fetullah Gülen’in ABD’de ne kadar güçlü olduğu, ABD’de bütün kapıların Fetullah Gülen’e açık olduğu, Fetullah Gülen’in danışmanlarının sürekli ABD Başkanı ile görüştüğü, görüşmelere FBI görevlilerinin de katıldığı, FBI ajanlarının ise Fenerbahçeliler olarak adlandırıldığı anlatıldı" dedi.

Etiketler: fetullah gülen


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