Diğer
Kategoriler

'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesöre 22,5 yıla kadar hapis istemi

Erzurum'da "Gülen'in köpeğiyim" dediği öne sürülen profesörün yargılandığı davada terör örgütü yöneticiliğinden 22,5 yıla kadar hapsi istendi.

Gülenin köpeğiyim dediği öne sürülen profesöre 22,5 yıla kadar hapis istemi

08 Nisan 2018 12:53

Erzurum'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabri Çolak'ın (69) 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Soruşturma zaptlarında Çolak'ın elde edilen fotoğrafların üzerine 'talebelerim' notunu düştüğü ve örgütün 'manevi abisi' olduğuna yer verildi. Tanık beyanlarına göre kendisini sohbetlerde "Ben Fetullah Gülen'in köpeğiyim" diye tanımladığı ileri sürülen Çolak'ın mahkemeye sunulan mütalaada, silahlı terör örgütü yöneticiliğinden 22,5 yıla kadar hapsi istendi. 

Duruşma, sanık avukatının esas hakkında savunma hazırlaması için ertelendi.  

Ahmet Akbuğa
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç