Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Gülen’in yeğeninin kocası adliyeye getirildi

Gülen’in yeğeninin kocası adliyeye getirildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeniyle evli olan aynı zamanda darbe girişiminin kilit isimleri arasında yer alan Adil Öksüz’ün hocası olduğu iddia edilen Cemal Türk’ün ağabeyi olan Mehmet Türk adliyeye sevk edildi.

Gülenin yeğeninin kocası adliyeye getirildi

27 Eylül 2016 13:03

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Türk, İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Fransa’ya kaçmak isterken gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Mehmet Türk, Manisa’nın Turgutlu ilçesine getirilmişti. Sağlık kontrolünün ardından Mehmet Türk, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından Turgutlu Adliyesine getirildi. Daha önce Turgutlu Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünde, çıkışta görüntü almak isteyen gazetecilere “İyi çekin, Allah ne kadar FETÖ’cü varsa belasını versin” diyen Mehmet Türk, adliyeye çıkarken ise “İyi çekin, yakışıklı çıkayım” dedi.
Mehmet Türk’ün savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.
Öte yandan Mehmet Türk ile birlikte Mehmet Ö., Abdullah I., Ramazan B. ve Muhsin G. adliyeye sevk edildi.
İlker Uyar
 

Etiketler: Gülen’in yeğeninin kocası


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!