Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Türk, İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Fransa’ya kaçmak isterken gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Mehmet Türk, Manisa’nın Turgutlu ilçesine getirilmişti. Sağlık kontrolünün ardından Mehmet Türk, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından Turgutlu Adliyesine getirildi. Daha önce Turgutlu Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünde, çıkışta görüntü almak isteyen gazetecilere “İyi çekin, Allah ne kadar FETÖ’cü varsa belasını versin” diyen Mehmet Türk, adliyeye çıkarken ise “İyi çekin, yakışıklı çıkayım” dedi.

Mehmet Türk’ün savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

Öte yandan Mehmet Türk ile birlikte Mehmet Ö., Abdullah I., Ramazan B. ve Muhsin G. adliyeye sevk edildi.

İlker Uyar

