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Güler: 'Beyaz eşyada ÖTV indirimi tam zamanında geldi'

Beyaz eşyada özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı yüzde 6,7'den sıfıra indirildi. TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Güler, "ÖTV indirimi tam zamanında yapıldı. Sektöre de çok olumlu yansıyacağını düşünüyorum" dedi.

Güler: Beyaz eşyada ÖTV indirimi tam zamanında geldi

08 Şubat 2017 14:28

Beyaz eşyada özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı yüzde 6,7'den sıfıra indirilmesi 3 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre; beyaz eşyadaki indirim 30 Nisan 2017 tarihine kadar devam edecek. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Güler, konuya ilgili yaptığı açıklamada ÖTV indiriminin tam zamanında yapıldığını, sektöre de çok olumlu yansıyacağını düşündüğünü söyleyerek, satışların yüzde 50 oranında artacağı öngörüsünde bulundu.

"Beyaz eşyada Türkiye, dünyada en babayiğit konumdadır"
Bir yıldır Maliye ve Ekonomi Bakanlıklarıyla bu konu üzerinde çalıştıklarını söyleyen Güler, "Tam sektörün yavaşladığı ve durma noktasına gittiği bir anda büyük bir ekosistem ayağa kalkmış oldu. Türk beyaz eşya sanayisi dünyada konum itibariyle en babayiğit konumlardan birisindedir. Araştırmalara göre Çin'den sonra dünyada beyaz eşya sektöründe ikinci sırada Türkiye var. Sektör iç piyasada yavaşlamaya doğru gidiyordu, ÖTV’nin sıfırlanması can suyu oldu" diye konuştu.

"ÖTV'den sonra satışlar aylık 600 bin adede çıkacak"
ÖTV teşvikinin gelmesinin zamanlamasına dikkat çeken Güler, "Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırın bu dört büyük beyaz eşyanın aylık ortalama satış adedi 550 bin adet. Eğer ÖTV teşviki gelmeseydi 550 rakamı 400 bine düşecekti, ivme onu gösteriyordu. Kasım ve Aralık ayında kur çok hızlı bir şekilde yükselince; Ocak, Şubat, Mart aylarında alımı düşünen tüketiciler alımlarını öne çektiler. Çünkü (tüketiciler) 'kur yukarı gidiyor kesin her şeye zam gelecek' dediler. Kasım ve Aralık ayında satışta ciddi bir ivme oldu. Bu nedir? (Kasım ve Aralık döneminde yapılan satış) Şubat, Mart'ın satışı, dolayısıyla Şubat ve Mart ayında satış duracaktı. Yani satışlar 400 binin de altına inecekti. Bu teşvikle beraber bizim tahminimiz beyaz eşya satışlarının aylık 600 bin adede çıkacak” şeklinde konuştu.

Beyaz eşya fiyatlarını yüzde 5 ve 10 arasında indirimli olduğunu belirten TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Güler, "ÖTV'nin sıfırlanmasıyla satışlarda yüzde 50 artış bekliyoruz. Herkesi ilgilendiren çok önemli, yerinde bir teşvik oldu. Bunun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYİH) da, istihdama da olumlu yansıyacağını öngörüyoruz. Üye firmalarımız fiyatlara hemen bunu yansıtmışlar zaten indirim oranları yüzde 5 ile 10 arasında değişiyor" diyerek sözlerini tamamladı.

Evren: "ÖTV teşviki satışlarımıza olumlu yansıdı"
10 yıldır beyaz eşya ürünleri satan esnaf Kemal Evren, ÖTV’nin sıfırlamasının satışlarına olumlu yansıdığını söyledi. Evren "Bir haftadır satışlarımızda ciddi bir fark ortaya çıktı. En çok sattığımız ürünler çamaşır, bulaşık makinesi ve buzdolabı. Bizde beyaz eşya fiyatları 750 liradan başlıyor, ürününe göre 2 bin 2 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Önceden ÖTV yüzde 6,7 idi, şimdi yaklaşık bin liralık bir üründe 67 lira, 2 bin liralık bir üründe ise yaklaşık 150 liralık bir indirim var" ifadelerini kullandı.

Kır: "Çarşımıza hareket geldi"
Esnaf Alpaslan Kır ise beyaz eşya ürünleri satan dükkanların ÖTV’nin sıfırlanmasıyla hareketlendiğini belirterek, "ÖTV’nin sıfırlanması fiyatlarımıza mutlaka yansıdı. Şöyle ki, müşteri bir indirim olduğunu düşünerek çarşılara akın akın geliyorlar. Ortalama yüzde 8 buçuk civarında indirim geldi devlet tarafından. Bu indirim sayesinde çarşımızda iki haftadır bir hareketlenme oldu. Beyaz eşya bizde 400 liradan başlıyor, 2 bin liraya kadar var" sözlerini sonlandırdı. 

Gül Kaba-Adem Gürer 
 

Etiketler: ", Beyaz eşyada özel tüketim vergisi (ÖTV), TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Güler


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