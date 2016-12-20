Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. ‘World Enerji Outloook 2016 Türkiye’ tanıtım toplantısının açılış konuşmasını yapan Sabancı, suikasta ilişkin “Dün akşam yaşanan elim olayda kıymetli bir misafirimiz Rus büyükelçisinin hayatını kaybetmesinden de büyük üzüntü duyuyorum. Bu olayın en yakın zamanda aydınlatılması, her iki dost ülke arasındaki yakın ilişkilerin korunması en büyük temennimizdir” dedi.

Son dönemde terör saldırılarında ve şiddet olaylarından büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Sabancı, “Bu saldırılarda kaybettiğimiz gençlerimiz vatandaşlarımız şüphesiz hepimizin yüreğini yakıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız Allahtan rahmet diliyorum yaralanan vatandaşlarımıza biran önce sağlıklarına kavuşmaları için biran önce şifa diliyorum. Bu acıların bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyorum. Böyle zor zamanlarda hepinizim üzerine düşen birbirimize daha çok kenetlenmek biz iş dünyası için daha fazla çalışmak ve daha fazla üretmek” diye konuştu.