Diğer
Kategoriler

Güler: 'Titanyum implant kanser yapmaz'

Adana Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Fatih Güler, son günlerde bazı yayın organlarında yer alan "İmplant (diş kökü) kanser ve kemik erimesi yapıyor" iddialarına tepki göstererek, “Titanyum implant doku dostudur. Ne kanser ne de kemik erimesi yapmaz” dedi.


02 Kasım 2016 11:42

Güler, yaptığı açıklamada, implant tedavisinin Türkiye’de uzun dönemdir kullanıldığını belirterek, 'sahte implant' diye bir şey duymadığını söyledi. Kaçak yolla getirilen implantlar olabileceğini söyleyen Güler, "İmplantlar, titanyumdan yapılmaktadır. Titanyumla ilgili hiçbir kanser vakasına rastlanmamıştır. Titanyum sadece implantta değil, ortopedide de yoğun kullanılan bir metaldir. Doku dostu bir maddedir. Bu konularda diş hekimliği fakültelerindeki çene cerrahi kürsülerinden gerekli bilgiler alınabilir. Bizler ve oda üyelerimiz üzerinde barkodu olan, ithalat izni veya yerli üretim izni olan Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlandırılmış, denetimi yapılmış ürünler kullanmaktayız" dedi.

"Sahte dişçilerden uzak durun"
Oda olarak düzenledikleri seminer, konferans ve bilimsel toplantılarda diş hekimi meslektaşlarına gerekli eğitimlerin verildiğini, diş hekimlerinin sürekli olarak kendilerini yenilediğini ifade eden Güler, şöyle devam etti:
“Diş hekimi muayenehaneleri, poliklinikler ve Ağız Diş Sağlığı Merkezleri Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli denetlenmektedir. Yapılan işlemlerle ilgili protokol defterleri incelenmekte, ağız diş sağlığında kullandığımız malzemelerin girdisine çıktısına bakılmaktadır. İmplant yaptıracak hastalarımızın telaşa kapılmasına hiç gerek yoktur. Kanser olurum diye düşünmesinler. Sahte dişçi tabir edilen yerlerden uzak dursunlar. Oda olarak biz bu işin sonuna kadar arkasındayız. Kemik problemi olan bir hastanın doğal dişinde oluşacak problem implant çevresinde de olabilir. 'İmplant kemik erimesine neden oluyor' söylemleri de doğru değildir. Bilimsel nedenlere dayanmadan 'implant kanser yapıyor' diyen kişileri de buradan kınıyorum.”

Etiketler: Adana Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Fatih Güler, Titanyum implant


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!