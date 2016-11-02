Güler, yaptığı açıklamada, implant tedavisinin Türkiye’de uzun dönemdir kullanıldığını belirterek, 'sahte implant' diye bir şey duymadığını söyledi. Kaçak yolla getirilen implantlar olabileceğini söyleyen Güler, "İmplantlar, titanyumdan yapılmaktadır. Titanyumla ilgili hiçbir kanser vakasına rastlanmamıştır. Titanyum sadece implantta değil, ortopedide de yoğun kullanılan bir metaldir. Doku dostu bir maddedir. Bu konularda diş hekimliği fakültelerindeki çene cerrahi kürsülerinden gerekli bilgiler alınabilir. Bizler ve oda üyelerimiz üzerinde barkodu olan, ithalat izni veya yerli üretim izni olan Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlandırılmış, denetimi yapılmış ürünler kullanmaktayız" dedi.

"Sahte dişçilerden uzak durun"

Oda olarak düzenledikleri seminer, konferans ve bilimsel toplantılarda diş hekimi meslektaşlarına gerekli eğitimlerin verildiğini, diş hekimlerinin sürekli olarak kendilerini yenilediğini ifade eden Güler, şöyle devam etti:

“Diş hekimi muayenehaneleri, poliklinikler ve Ağız Diş Sağlığı Merkezleri Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli denetlenmektedir. Yapılan işlemlerle ilgili protokol defterleri incelenmekte, ağız diş sağlığında kullandığımız malzemelerin girdisine çıktısına bakılmaktadır. İmplant yaptıracak hastalarımızın telaşa kapılmasına hiç gerek yoktur. Kanser olurum diye düşünmesinler. Sahte dişçi tabir edilen yerlerden uzak dursunlar. Oda olarak biz bu işin sonuna kadar arkasındayız. Kemik problemi olan bir hastanın doğal dişinde oluşacak problem implant çevresinde de olabilir. 'İmplant kemik erimesine neden oluyor' söylemleri de doğru değildir. Bilimsel nedenlere dayanmadan 'implant kanser yapıyor' diyen kişileri de buradan kınıyorum.”