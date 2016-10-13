AksuVital İhracat Müdürü Mahmut Gülgönül yaptığı açıklamada Vitabon adıyla ürünlerinin Kuveyt eczanelerinde yer aldığını bildirdi. Gölgönül, Orta Doğu pazarının her geçen gün daha fazla ilgi çektiğini belirterek “Kuveyt, dünyanın en zengin ülkeleri sıralamasında 2015’te 5. sırada yer aldığı için ilgi odağı. İhracat gelirlerinin yüzde 95’ini petrol oluşturan ülkede, herkes devlet memuru olarak çalışıyor. Ülkenin en ilginç yönlerinden birisi ise halkın vergi ödemiyor olması. Ülkenin neredeyse tamamının çöl olması nedeniyle ithalatta gıda ürünleri başı çekiyor. Ayrıca sanayinin tamamı nerdeyse petrol ve petrol ürünlerine bağlı olduğu için ilaç vb. ürünleri de ithal ediyorlar. Büyüyen ekonomisi ile kendine güveni daha da artan Türkiye ise yeni Pazar arayışında. Geçtiğimiz günlerde doğal ürünler konusunda sektörünün en kaliteli ürünleriyle bilinen firmamız Vitabon markasıyla Kuveyt eczanelerinde yer almaya başladı” dedi.

Gülgönül açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı: “Bu bizim için iyi bir başlangıç oldu. Kültürel olarak Avrupa’ya göre daha çok ortak noktamız olması ve birçok Türk ürününün dünya piyasasında kalitesini kanıtlamasıyla birlikte diğer birçok ülke de olduğu gibi Kuveyt de Türk ürünlerine daha çok güvenmeye başladı. Bundan sonra Kuveyt piyasasındaki yerimizi çocuklara yönelik formüle ettiğimiz doğal şuruplarla artırmaya amaçlıyoruz. Aksuvital’in Vitabon markasıyla Kuveyt pazarına girebilmesinde Türkiye’nin doğal ürünler konusunda en deneyimli Türk üretici olmasının büyük etkisi oldu”.