Gülperi 4. bölümde hain planlar! Gülperi 4.bölüm İZLE | Gülperi 5.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gülperi 4. bölümde hain planlar! Gülperi 4.bölüm izle | Gülperi 5.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV'nin hızlı giriş yapan dizilerinden biri de Gülperi oldu. Gülperi dizisinin 4.bölümü bu akşam yayınlandı Peki Gülperi 5.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gülperi 4.bölüm izlemek için ne yapmalıyız?

GÜLPERİ 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hasan'ın ve Ejder'in birlikte planladığı tuzak, çocuklarıyla birlikte yeni bir hayata başlamak için umutlanmaya başlayan Gülperi'yi yeniden yıkar.

Hasan'ın ve Ejder'in birlikte planladığı tuzak, çocuklarıyla birlikte yeni bir hayata başlamak için umutlanmaya başlayan Gülperi'yi yeniden yıkar. Gülperi oğlunun kendisine olan nefretiyle daha yakından yüzleşirken onu korumak için elinden geleni yapmaya da devam eder.

Kadir bu zor sürecinde Gülperi'ye destek olmak için çabalarken, Şeyma Gülperi'nin Kadir için düşündüğünden farklı bir anlam ifade ettiğini düşünmeye başlar. Yakup Gülperi'nin başının derde girmesini, torunlarını geri almak için bir koz olarak kullanmaya hazırlanmaktadır. Can ise annesinin yokluğuyla yeniden sınanmak zorunda kalır ve bu durumdan Hasan'ı sorumlu tutar.

Gülperi ailesini bir arada tutmak için her şeyi feda etmeye hazırdır ve Kadir'in kendisine bu konuda verdiği söze inanmaktadır. Ancak yaşayacakları büyük şok onları yeni bir mücadeleye itmek zorunda kalacaktır.