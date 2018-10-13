GÜLPERİ İZLE: GÜLPERİ 5. bölüm İZLE | GÜLPERİ SON BÖLÜM İZLE (Show TV, Puhu, YouTube İZLE!)

GÜLPERİ 5. BÖLÜM İZLE... GÜLPERİ SON BÖLÜM İZLE... Gülperi son bölümüyle yine hayranlarını ekran başına kitledi. Başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen'in paylaştığı dizi büyük hayran topladı. Sevilen dizi Gülperi'nin son bölümünde ipler kopuyor... Oğlunu korumak için zorlu bir seçim yapmak zorunda kalan Gülperi'yi neler bekliyor? Gülperi'yi bekleyen yeni tuzak ne? İşte Gülperi 5. bölüm ve tüm detaylar...

Gülperi 4. bölümde neler yaşandı?

Gülperi 4. Bölümünde; Hasan'ın ve Ejder'in birlikte planladığı tuzak, çocuklarıyla birlikte yeni bir hayata başlamak için umutlanmaya başlayan Gülperi'yi yeniden yıkar. Gülperi oğlunun kendisine olan nefretiyle daha yakından yüzleşirken onu korumak için elinden geleni yapmaya da devam eder. Kadir bu zor sürecinde Gülperi'ye destek olmak için çabalarken, Şeyma Gülperi'nin Kadir için düşündüğünden farklı bir anlam ifade ettiğini düşünmeye başlar.

Yakup Gülperi'nin başının derde girmesini, torunlarını geri almak için bir koz olarak kullanmaya hazırlanmaktadır. Can ise annesinin yokluğuyla yeniden sınanmak zorunda kalır ve bu durumdan Hasan'ı sorumlu tutar. Gülperi ailesini bir arada tutmak için her şeyi feda etmeye hazırdır ve Kadir'in kendisine bu konuda verdiği söze inanmaktadır. Ancak yaşayacakları büyük şok onları yeni bir mücadeleye itmek zorunda kalacaktır.