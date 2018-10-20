GÜLPERİ İZLE: GÜLPERİ 7. bölüm fragman İZLE | GÜLPERİ SON BÖLÜM İZLE (Show TV, Puhu, YouTube İZLE!)

Gülperi son bölüm izle, Gülperi yeni bölüm izle, gülperi 6. bölüm izle... Hayranlarının sıkı takipçisi olduğu Show TV'nin yeni dizisi Gülperi'de işler karışıyor. Gülperi ve oğlu arasında buzlar eriyor mu? Bu akşam yine sevenlerin duygusal anlar yaşacağı dizide sürpriz gelişmlere tanık olacağız.

Çok yakın bir tarihte yayına girmiş olmasına rağmen büyük hayran kitlesi kazanan Gülperi her cuma akşamı hayranlarıyla Show Tv ekranlarında buluşuyor. Daha yeni bölüm fragmanı yayınlanmadan sevenleri merakla yeni bölümü araştırmaya başladı. İşte detaylar...

GÜLPERİ 7.BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GÜLPERİ 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şeyma'nın Gülperi'nin karşısına çıktığı, Kadir'in Gülperi'ye para vereceğini öğrenen Artemis'in babasına tepkisinin sert olduğu tanıtımda Can'ın annesine yardım ettiği duygusal anlar dikkat çekiyor. Şeyma ve Kadir'in arasındaki gerilim giderek tırmanırken, Hasan ve Ejder'in kavgası heyecanı yükseltiyor. Kapıyı açan Gülperi'nin yaşadığı şaşkınlık ise merak uyandırıyor.

Gülperi'nin karşısında oğlunu bulduğu tanıtımda gözyaşlarına hakim olamayan Hasan'ın, “Benim başka gidecek yerim yok!” diyerek evine geldiği anlar dikkat çekiyor. Anne-oğlun konuşmaları duygusal dakikalara sahne olurken, Hasan'a sarılan Gülperi'nin mutluluğu gözlerinden okunuyor. Hasan'ın hapishane çıkışı dedesinin arabasına yönelmesiyle Gülperi yıkılırken, neler olacağı merakla bekleniyor.

GÜLPERİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gülperi 5. Bölümünde; Hasan'ın hapse girmesiyle çaresiz kalan Gülperi, oğlunun özgürlüğü için çözüm yolları aramaya başlar. Gülperi'nin çaresizliğini fırsat bilen Yakup ise Gülperi'yi köşeye sıkıştırmak için yeni planlar yapar. Gülperi ise oğlunun hapishaneden kurtulması için her türlü bedeli ödemeye hazırdır. Bir yandan Hasan'ı özgürlüğüne kavuşturmak için uğraşan Kadir, bir yandan da onun annesine olan katı tavrını yumuşatmaya çalışır. Gülperi'nin kızını Ali'den korumaya çalışması Bedriye'nin dikkatini çeker, Can da annesine yardım etmenin yollarını arar. Gülperi'nin Hasan'ı hapishaneden kurtarmak için bulduğu çözüm Yakup tarafından engellenince devreye Kadir girer. Hasan ise annesiyle ilgili bazı gerçeklere ulaşacak ve bu sebeple zor bir seçimle baş başa kalacaktır.

GÜLPERİ OYUNCU KADROSU VE KONUSU

Nurgül Yeşilçay





GÜLPERİ ÇETİN (NURGÜL YEŞİLÇAY)

Ege'nin küçük bir kasabasında doğup büyüyen Gülperi büyük hayallere sahiptir. Baba baskısından kurtulmak için genç yaşta aşık olduğu Eyüp'le kaçarak evlenir. Bambaşka bir şehirde hiç alışık olmadığı bir kültürün içinde bulur kendini. Mutlu evliliğinde üç çocuk sahibi olur ama eşinin ailesi tarafından hep bir yabancı olarak görülür. Eyüp'ü kaybettiklerinde ise düşman bellenir. Gülperi çocukları için hayata tutunur. Yaşadığı bütün zorluklara onlar için katlanır. Büyük bir iftira sonrası çocukları da elinden alınır. Sürülür. Bir kez daha bambaşka bir şehirde yalnız ve yabancı olarak ayakta kalmaya çalışır. Gülperi'nin tek amacı çocuklarını geri almaktır. Oysa çocuklarının ondan çoktan vazgeçtiğinden asla anneleriyle bir hayat düşlemediklerinden habersizdir. Artık çocukları için bile bir yabancıdan farksızdır. Çocuklarından asla vazgeçmeyen Gülperi'yi hem Taşkın ailesiyle hem de çocuklarıyla büyük bir savaş beklemektedir.

Timuçin Esen



KADİR AYDIN (TİMUÇİN ESEN)

Ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelen Kadir'in hayatı babasının onları terk etmesiyle alt üst olmuştur. O gün babası gibi biri olmayacağına dair kendisine söz verir. Ne olursa olsun ailesini yüz üstü bırakmayacaktır ve bir gün baba olursa çocuğunu asla parçalanmış bir ailede büyütmeyecektir. Bir başına üç çocuğu büyütmek zorunda kalan annesine en büyük desteği Kadir vermiştir. Kardeşlerine hem abilik hem babalık yapar. Çok başarılı bir avukattır. Fakülte yıllarında tanıştığı Şeyma ile evlidir. Artemis adında bir kızı vardır. Kızı ile muhteşem bir ilişkiye sahiptir. Karısıyla yaşadığı sorunları kızı için görmezden gelemeye çalışır. Çünkü asla kendi babası gibi olmayacak ve ne olursa olsun ailesini parçalamayacaktır. Ama hayat sürprizlerle doludur ve Kadir'i kendi doğrularıyla karşı karşıya getirir. Kızının mutluluğu ile kendi mutluluğu arasında bir seçim yapmak zorunda kalacağından habersizdir.

Burak Dakak

Anne ve babasına sevgiyle bağlı olan Hasan, babası Eyüp'ün kaybının ardından kendisini ailenin babası yerine koyar. Artık annesi ikizi Bedriye ve küçük kardeşi Can ona emanettir. Sülalenin büyük erkek torunu olduğu için dedesi Yakup ve babaannesi Fatma tarafından şımartılan Hasan annesine atılan iftira sonrası büyük bir sarsıntı yaşar. Gülperi namuslarını kirletmiş aileye ihanet etmiştir. Bu olaydan sonra içindeki anne sevgisini söküp atmaya karar verir. Gülperi artık onun annesi değildir. Kardeşlerine ve kendisine kol kanat geren dedesine bağlılığı ve hayranlığı gün geçtikçe artar. Bir gün her şeyin ona kalacağından emin olan Hasan dedesi gibi olmaya çalışır. Güçlü bir ailenin büyük torunu olmanın ayrıcalıklarından sonuna kadar faydalanır. Dedesinin krallığının şımarık şehzadesi olarak keyfine bakarken Gülperi'nin onları almak için gelişi Hasan'ı çok öfkelendirir. Gülperi'yi anne olarak kabul etmesi imkansızdır ondan nefret eder. Tıpkı Bedriye gibi yeniden Yakup Taşkın'ın kanatları altına girmek ve Gülperi'yi hayatlarından çıkarmak için yapmayacağı şey yoktur.