GÜLPERİ İZLE, GÜLPERİ 8. yeni son bölüm İZLE , GÜLPERİ YENİ BÖLÜM İZLEE (Show TV, Puhu, YouTube İZLE)

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Gülperi yeni son bölümü yine süprizlerle doluydu... Başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen'in paylaştığı dizinin büyük bir hayran kitlesi oldu. Sevilen dizi Gülperi'nin yeni son bölümünde Gülperi Şeyma'nın baskılarıyla evini boşaltmak zorunda kalmıştı. Sokakta çocuklarıyla kalan Gülperi'nin yardım çığlıkları yürekleri burktu. Bu akşam Gülperi hayranlarını hem sinirleri gerecek hem de gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı.. Gülperi yeni son bölümde Gülperi'yi neler bekliyor? İşte Gülperi 8. yeni bölüm ve tüm detayları...

Gülperi 8. bölümde neler olacak?

“Şeyma sizi bırakmayacak, siz de Gülperi'yi bırakamayacaksınız. Siz benim müvekkillerimden biri olsaydınız, gidin ve kalbinizin sesini dinleyin derdim!” sözlerinin Kadir'i düşündürdüğü fragmanda kovulan Gülperi, gözyaşları içinde evini boşaltıyor. Gülperi'yi Kadir'den uzak tutmak için elinden geleni yapan Şeyma bir kez daha Gülperi'nin karşısına çıkarak onu uyarırken Hasan'ın, Kadir'e tepkisi sert oluyor. “Yeminler kanla yazılır burada, şimdi Seyit senin de kanını isteyecek!” sözleri gerilimi yükseltirken, Seyit'in yumruk attığı kişinin kim olduğu merak ediliyor.

Şeyma ve Kadir'in romantik anlarının dikkat çektiği tanıtımda, Gülperi çocuklarıyla birlikte sokakta kalıyor. Hasan'ın Seyit'in teklifini kabul edip etmeyeceği merakla beklenirken, Gülperi çaresizce çıkış yolu arıyor. Soğukta sokakta kalan çocuklarını kurtarmak için gözyaşları içinde para isteyen Gülperi'nin, “Dışarıda fırtına var. Sadece bir geceliğine otelde kalacak para istiyorum sizden!” sözleri yürek burkuyor.

Gülperi Son Bölümde Neler Yaşandı?

Gülperi'nin 7. Bölümünde; aldığı bıçak darbesiyle hayatı tehlikeye giren Gülperi'nin durumu, Hasan'ı oldukça korkutur. Gülperi çaresiz halde hastane odasında yatarken, Hasan da annesine ve kardeşine yapılanların hesabını sormak için Ali'nin peşine düşer. Fakat bu durum başına daha büyük belaların açılmasına neden olur. Gülperi'nin bıçaklandığını öğrenen Kadir, her şeyi bir kenara bırakır ve Gülperi ile ailesine yardım etmenin yollarını arar. Fakat bu durum iş arkadaşlarının dikkatinden kaçmaz. Bedriye annesinin başına gelenler yüzünden suçluluk duyarken, Can'ın dua etmekten başka seçeneği yoktur. Gülperi'nin ve çocuklarının başına gelenleri fırsat bilen Yakup ise Hasan'ın velayetini almak için yeni fırsatların peşine düşer. Şeyma ise Gülperi'yi Kadir'den uzak tutma planlarına devam etmektedir. Hayat ise Gülperi'yi bu kez hiç beklemediği bir yerden vuracaktır.

Gülperi 6. Bölümde Neler Yaşandı?

Gülperi 6. Bölümünde; Gülperi Hasan'ın özgürlüğü ve mutluluğu için ondan vazgeçme kararı alıp, kendisini en kötü duruma yani Hasan'ı kaybetmeye hazırlamıştır. Hasan'ın ise kafasında başka bir plan vardır ve bu durum herkesin hayatını değiştirecektir. Kadir, Şeyma'nın kendisinden gizlediği her şeyi öğrendikten sonra çok sinirlenir ve yeni bir karar alır. Herkesin yaptıklarının bedeli ödemesini isteyen Kadir, gençlik anılarını hatırlamaya ve hayatında yaptığı tercihleri sorgulamaya başlar. Bedriye, üzerinde kurulan evlilik baskısına kendince kesin bir çözüm getirmeye çalışır. Gülperi hala aile olabilmek için tüm gücüyle çabalarken, bir yandan da bu uğurda çocuklarını korumak için hayatını tehlikeye sokacak bir olayla karşılaşır.

Bıçaklanan Gülperi'nin apar topar hastaneye kaldırılır... Kadir, bir kez daha Yakup'un karşısına çıkıyor. Can annesi için gözyaşları içinde dua ederken, Ali'ye öfkesi giderek büyüyen Hasan durdurulamıyor. Bedriye hasta yatağında Ali'nin babası tarafından tehdit edilirken, yaşam savaşı veren Gülperi'ye neler olacağı merakla bekleniyor.

GÜLPERİ OYUNCU KADROSU VE KONUSU

Başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen'in paylaştığı dizide oldukça deneyimli oyuncularla beraber, ilk defa ekranlarda gördüğümüz yeni yüzleri izliyoruz.

Nurgül Yeşilçay





GÜLPERİ ÇETİN (NURGÜL YEŞİLÇAY)

Ege'nin küçük bir kasabasında doğup büyüyen Gülperi büyük hayallere sahiptir. Baba baskısından kurtulmak için genç yaşta aşık olduğu Eyüp'le kaçarak evlenir. Bambaşka bir şehirde hiç alışık olmadığı bir kültürün içinde bulur kendini. Mutlu evliliğinde üç çocuk sahibi olur ama eşinin ailesi tarafından hep bir yabancı olarak görülür. Eyüp'ü kaybettiklerinde ise düşman bellenir. Gülperi çocukları için hayata tutunur. Yaşadığı bütün zorluklara onlar için katlanır. Büyük bir iftira sonrası çocukları da elinden alınır. Sürülür. Bir kez daha bambaşka bir şehirde yalnız ve yabancı olarak ayakta kalmaya çalışır. Gülperi'nin tek amacı çocuklarını geri almaktır. Oysa çocuklarının ondan çoktan vazgeçtiğinden asla anneleriyle bir hayat düşlemediklerinden habersizdir. Artık çocukları için bile bir yabancıdan farksızdır. Çocuklarından asla vazgeçmeyen Gülperi'yi hem Taşkın ailesiyle hem de çocuklarıyla büyük bir savaş beklemektedir.

Timuçin Esen



KADİR AYDIN (TİMUÇİN ESEN)

Ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelen Kadir'in hayatı babasının onları terk etmesiyle alt üst olmuştur. O gün babası gibi biri olmayacağına dair kendisine söz verir. Ne olursa olsun ailesini yüz üstü bırakmayacaktır ve bir gün baba olursa çocuğunu asla parçalanmış bir ailede büyütmeyecektir. Bir başına üç çocuğu büyütmek zorunda kalan annesine en büyük desteği Kadir vermiştir. Kardeşlerine hem abilik hem babalık yapar. Çok başarılı bir avukattır. Fakülte yıllarında tanıştığı Şeyma ile evlidir. Artemis adında bir kızı vardır. Kızı ile muhteşem bir ilişkiye sahiptir. Karısıyla yaşadığı sorunları kızı için görmezden gelemeye çalışır. Çünkü asla kendi babası gibi olmayacak ve ne olursa olsun ailesini parçalamayacaktır. Ama hayat sürprizlerle doludur ve Kadir'i kendi doğrularıyla karşı karşıya getirir. Kızının mutluluğu ile kendi mutluluğu arasında bir seçim yapmak zorunda kalacağından habersizdir.

Burak Dakak

Anne ve babasına sevgiyle bağlı olan Hasan, babası Eyüp'ün kaybının ardından kendisini ailenin babası yerine koyar. Artık annesi ikizi Bedriye ve küçük kardeşi Can ona emanettir. Sülalenin büyük erkek torunu olduğu için dedesi Yakup ve babaannesi Fatma tarafından şımartılan Hasan annesine atılan iftira sonrası büyük bir sarsıntı yaşar. Gülperi namuslarını kirletmiş aileye ihanet etmiştir. Bu olaydan sonra içindeki anne sevgisini söküp atmaya karar verir. Gülperi artık onun annesi değildir. Kardeşlerine ve kendisine kol kanat geren dedesine bağlılığı ve hayranlığı gün geçtikçe artar. Bir gün her şeyin ona kalacağından emin olan Hasan dedesi gibi olmaya çalışır. Güçlü bir ailenin büyük torunu olmanın ayrıcalıklarından sonuna kadar faydalanır. Dedesinin krallığının şımarık şehzadesi olarak keyfine bakarken Gülperi'nin onları almak için gelişi Hasan'ı çok öfkelendirir. Gülperi'yi anne olarak kabul etmesi imkansızdır ondan nefret eder. Tıpkı Bedriye gibi yeniden Yakup Taşkın'ın kanatları altına girmek ve Gülperi'yi hayatlarından çıkarmak için yapmayacağı şey yoktur.