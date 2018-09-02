Gülperi'nin ilk fragmanı yayınlandı | Gülperi 1. bölüm fragmanı | GÜLPERİ DİZİSİ konusu ne, ne zaman başlayacak?

Gülperi'nin ilk fragman yayınlandı | Gülperi 1. bölüm fragmanı | Gülperi dizisi konusu ne, ne zaman başlayacak? Gülperi dizisi yakında Show TV'de başlıyor. Çarpıcı bir tanıtımla ilk fragmanı yayınlanan SHOW TV'nin yeni iddialı dizisi Gülperi oyuncu kadrosu ve konusu ile de dikkatleri üzerine çekti. TİMS&B Productions'ın, yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor. Başrollerinde ise Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen yer alıyor. Çocuklarını yeniden kazanmak için umudunu hiç kaybetmeden mücadele eden bir annenin hikayesinin anlatıldığı dizi şimdiden ilgi çekmeyi başardı. İşte Gülperi dizisi ilk bölüm (1. bölüm) tanıtım fragmanı ve ayrıntılar...

GÜLPERİ 1. BÖLÜM FRAGMANI (İLK FRAGMAN)

GÜLPERİ İLK BÖLÜM (1. BÖLÜM) NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Gülperi dizisinin ne zaman yayına gireceği henüz belli olmadı. Yayıncı kuruluşu Show TV bu konuda henüz net bir açıklama yapmadı. Ancak ilk bölümün yayın tarihi belli olur olmaz haberimizden takip edebilirsiniz.

“BEN ONLAR İÇİN ÖMRÜMÜ VERİRİM, ELLERİNİ HİÇ BIRAKMAM!”

Çocuklarını yeniden kazanmak için umudunu hiç kaybetmeden mücadele eden bir annenin hikayesini konu edinen Gülperi’nin ilk tanıtımı yayınlandı. Gaziantep’ten görüntülerin de ekrana geldiği heyecan dolu tanıtım adından söz ettireceğe benziyor. Gülperi’nin (Nurgül Yeşilçay) küçük oğlu Can’ın (Emir Özyakışır) gözyaşları içinde “Anamı bizden koparıp götürdüklerinde ben 6, abimle ablam 16 yaşındaydı. Artık hem yetim hem de öksüz sayılırdık!” sözleri izleyenleri duygulandırırken, Gülperi’nin tacize uğradığı korku dolu anlar dikkat çekiyor.

“Ben onlar için ömrümü veririm, ellerini hiç bırakmam!” sözleriyle çocukları için savaşacağının sinyallerini veren Gülperi, kayınpederi Yakup’un (Tarık Papuçcuoğlu) tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Çocuklarından koparıldığı sahnede yaşadığı acı derinden hissedilirken, Avukat Kadir (Timuçun Esen) Gülperi’nin zorluklarla dolu geçmişini merak ediyor. Mahkemede Hasan’ın (Burak Dakak) “Benim anam babamla beraber öldü, ikisi de mezarsız. Biz onları kalbimize gömdük!” sözleri dizinin yürek burkan hikayesinden ipuçları veriyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve sarsıcı hikayesiyle Gülperi, ekranlara yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

“Gülperi” yakında Show TV’de..