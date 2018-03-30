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Gülse Birsel hastanelik oldu! İşte son durumu

Ünlü senarist ve oyuncu Gülse Birsel, sindirim sistemine virüs bulaşması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Gülse Birsel hastanelik oldu! İşte son durumu

30 Mart 2018 18:00

Gülse Birsel, solunumm yoluyla sindirim sistemine giren bir virüs yüzünden hastaneye kaldırıldı. 

İşte Gülse Birsel’in o paylaşımı:

"Sindirim sistemime solunum yoluyla adeno virüs girmiş. Bu kadar uzun açıklamalı hastalık mı olur? Ben zaten uzun uzun yazmaktan sıkılmışım! İlaçları damardan çaktılar. 2 güne midemdeki kilit çözülür, virüs defolur gider. Size bir şey olmasın. Jet Sosyete Tony'nin dediği gibi 'Nazar biliyosun' (Merak edenler olmuş, belirtileri sindirim sisteminin durması, mide ve bağırsak sorunları, çarpıntı, büyük halsizlik, uyku..)''

 

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