Gülşen: Bebeğimi uyutup sahneye çıkıyorum

Bodrum'da eşi Ozan Çolakoğlu ile beraber bir beach kulüpte sahne alan Gülşen hayranlarına unutulmaz bir gün yaşattı. Doğum sonrası kilolarından hızlı bir şekilde kurtulan Gülşen, konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bebeğini uyutmadan sahneye çıkmadığını söyleyen Gülşen, “Yaz dönemi çok yoruluyoruz. Cildime özen gösteriyorum, temizliyorum, kremlerimi sürmeye çalışıyorum. Çok büyük koşturmaca var. Mesela şimdi oğlumu salladım, ayağımda uyuttum ve konsere geldim. Onun beslenmesi, mutluluğu her şeyden önemli benim için. Bütün programımı bebeğime göre ayarlıyorum. Sahneye çıkmadan önce onu uyutmuşsam çok huzurlu bir şekilde çıkıyorum” dedi.

Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt’un DJ’lik yapmaya başlamasıyla ilgili olarak düşünceleri sorulan Gülşen, “Demet izin verdiyse kimse karışamaz. Çünkü Demet eniştenin bu işlere girmesine çok razı değildi. Okan onu razı ettiyse bize söz düşmez. Başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Ozan Çolakoğlu ise, “Okan’ı sahnede izleme fırsatım olmadı ama normalde de Okan çok eğlenceli bir adam. Sahnede de öyle olduğunu düşünüyorum” dedi.

Eren Ayhan



