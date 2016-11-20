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Gülşen, Çorumlu hayranlarıyla buluştu

Ünlü sanatçı Gülşen, Çorumlu hayranlarıyla buluştu.

Gülşen, Çorumlu hayranlarıyla buluştu

20 Kasım 2016 14:25

Çorumlu işadamı Ahmet Ahlatcı tarafından yaptırılan bölgenin en büyük AVM’si olan AHL Park’ın açılışında sanatçı Gülşen, hayranlarına unutulmaz bir konser verdi. Gülşen, sahneye seyirciler arasından 'Bangır Bangır' isimli şarkısını söyleyerek çıktı. Sahneye iki kadın iki erkek dansçı ile çıkan Gülşen'in hayranları cep telefonları ile bol bol görüntü çekti. Söylediği şarkılarla hayranlarını coşturan Gülşen, bol bol dans şov yaptı. Gülşen şarkı söylerken, eşi DJ Ozan Çolakoğlu ise DJ kabininden şarkılarına eşlik etti. Gülşen, 7 aylık hamile olmasına karşın sahne performansı ile göz doldurdu.

Kendisini izlemeye gelen binlerce kişiye oldukça keyifli saatler yaşatan Gülşen, konser sonunda hayranları tarafından alkış yağmuruna tutuldu. 

M. Muttalip Yalçın


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