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Gülşen, doğum sonrası buzlar kraliçesi kostümü ile sahnelere döndü

Türkiye’nin en büyük kış gençlik festivali Selfy whitefest kapsamında, doğum yapmasi nedeni ile sahnelere geçici bir süreliğine veda eden Gülşen buzlar kraliçesi kostümüyle Uludağ’da sahne aldı.

Gülşen, doğum sonrası buzlar kraliçesi kostümü ile sahnelere döndü

07 Şubat 2017 08:10

Gülşen buzlar kraliçesi kostümü ile geri dönerken güçlü sesi ve güzel şarkıları ile dinleyicileri çığlıklara boğdu.
Anne olduğu için yaklaşık 2 ay sahnelerden uzak kalan Gülşen sahneye ‘bangır bangır’ şarkısı ile çıktı. Dinleyicileri yerinde oturmayan şarkıcı Gülşen kostümü ve dans şovları ile dinleyicilerini adeta büyüledi. Gülşen uzun bir aradan sonra sahneye çıkacağı için heyecanlı olduğunu belirtti. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı Gülşen “ Her yıl buradayım bu festival çok güzel ve önemli bütün gençler burada çok harika bir ambiyans oluyor " dedi.

HAMİLELİK VE DOĞUM SONRASI İLK KONSERİM
Doğum sonrası ilk konserini veren Gülşen “ Hamilelik ve doğum sonrası ilk konserim onunda bir heyecanı var üzerimde sanki ilk defa sahneye çıkıyorum. 2 aydır sahneye çıkmıyorum ama biliyorsunuz hamileliğim boyunca hiç durmadan çalıştım doğuma sadece birkaç hafta kala ara verdim. Şimdi doğum sonra büyük bir heyecan oldu gerçekten " dedi.

ÖZLEM VAR
Bebeğini özlediğini ifade eden Gülşeb “ çocuğumu çok özledim ayrılmak çok zor geldi. Yola çıkar çıkmaz başladık zaten telefondan görüntülü konuşmaya babası sürekli her anını bana fotoğraflayıp gönderiyor" diye belirtti.

KENDİ BEBEĞİMİZE KENDİMİZ BAKIYORUZ
İnternet sitelerinde çıkan haberlere göre bebeğine 2 tane dadı tuttuğu söylenen Gülşen gazetecilerin sorusunu şöyle yanıtladı. “ Biz bakıyoruz bebeğimize öyle yazıldığı gibi 2 tane dadı değil 1 tane dadı bile yok. Ben kendim bakıyorum çocuğuma ben kendim bakmak istiyorum ve büyük bir zevk ile keyifle bakıyorum hiçbir anını kaçırmak istemiyorum olabildiğince az uyuyup onunla çok vakit geçirmeye çalışıyorum ki hiçbir mimiğini kaçırmak istemiyorum bir başkası için doğurmadım başkası büyütsün diye annelik görevini sonuna kadar yerine getirmek istediğim için seve seve bakıyorum” diye konuştu.

Cengiz Gündüz

Etiketler: gülşen, Gülşen buzlar kraliçesi


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