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Gülsin Onay’dan Tekirdağ’da piyano resitali

Tekirdağ’da adının bir sokağa verildiğini tesadüfen duyduğunu ifade eden Piyanist Gülsin Onay, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Gülsin Onay Piyano Günleri etkinliğine katılarak konser verdi.

Gülsin Onaydan Tekirdağda piyano resitali

07 Aralık 2016 04:45

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük konferans salonunda düzenlenen Gülsin Onay Piyano Günleri etkinliğin birinci gününde Gülsin Onay, Schumann, Beethoven, Bartholdy, Federic Chopin ve Ahmet Adnan Saygun’un eserlerini seslendirdi. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Gülsin Onay Piyano Günleri etkinliği Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’ın yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler de katıldı. Konser öncesinde açıklamalarda bulunan Onay, Tekirdağ’da adına sokak yapıldığını tesadüfen duyduğunu ve duyduğu anda hemen belediye ile irtibata geçtiğini belirtti.

“Hemen irtibata geçtim”
Bir arkadaşının kendisini arayarak adına Tekirdağ’da adına sokak olduğunu ifada eden Gülsin Onay, “Bir arkadaşım beni cep telefonuyla arayarak, ‘Biliyor musun, senin adına Tekirdağ’da bir sokak var. Haberin var mıydı tabelasını gördüm’ dedi. Hayır dedim hiç öyle bir şeyden haberim yok dedim. Gerçek olup olmadığını araştırdım. İnternet ortamında araştırdım ve gerçekten benim adıma öyle bir sokak olduğunu gördüm. Bana bile söylemeden adımı sokağa vermişler. Hemen belediyeyle irtibata geçtim” dedi.

“Ne kadar mutlu olduğumu size tarif edemem”
Bu duruma çok duygulandığını ve mutlaka Tekirdağ’da konser vermek istediğini ifade eden Onay, “Ne kadar duygulandığımı, ne kadar mutlu olduğumu ve teşekkür etmek içinde mutlaka gelip bir konser vermek istediğimi gerekirse sokakta piyanomu miyanomu her yere taşırım. Böyle çok samimi bir şekilde başladı ve ilk konserim için Namık Kemal Üniversitesi salonu dopdolu bir salondu çok duygulandım. Benim için çok müthiş bir olaydı. O konser herkes tarafından o kadar güzel beğeniyle dinlendi ki, Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Eşkinat, bana dedi ki ‘Bunu artık geleneksel hale getirelim ne dersiniz’ dedi. Çok memnun olurum harikulade olur benim için dedim. Hatta ‘Sizin adınıza bir piyano günleri yapalım’ dedi. Yani ne kadar mutlu olduğumu size tarif edemem. Hemen ertesi sene birincisi, bu sene de ikincisi çokta güzel beş konserlik bir programla Gülsin Onay Piyano Günleri yapılıyor. Bu akşamda açılış konserimi ben yapacağım. Benim için gerçekten çok özel, tarif edilemez bir durumdur” diyerek konuşmalarını sonlandırdı.

Gülsin Onay’ın performansı izleyenlerden büyük alkış aldı. Öte yandan 5 gün sürecek Gülsin Onay Piyano Günleri 7 Aralık Çarşamba günü saat 20.30’da Hande Dalkılıç, 8 Aralık Perşembe günü saat 20.30’da Emre Yavuz,9 Aralık Cuma günü saat 20.30’da Tuna Bilginle devam edecek.

Etiketler: Piyanist Gülsin Onay, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat


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