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Gülsoy: 'Genç ve pürüzsüz cilt için Shea Butter kullanın'

Sevil Gülsoy, genç ve pürüzsüz cildin asıl temel taşı doğru nemlendirmesi olduğunu söyleyerek, "Shea Butter, dünya üzerinde bilinen en güçlü doğal nemlendiricilerden birisidir" dedi.

Gülsoy: Genç ve pürüzsüz cilt için Shea Butter kullanın

03 Kasım 2016 09:10

ShiffaHome Marka Yöneticisi Sevil Gülsoy, genç ve pürüzsüz cilt için yapılması gereken en önemli uygulamaların başında doğru nemlendirmesi geldiğini bildirerek, etkili bir yaşlanma karşıtı bakımın, cildi derinlemesine nemlendirdiğini ve hücre yenilenmesini uyardığını söyledi. Sağlıklı beslenme ve doğru ürünlerle desteklenen bir cildin sağlıklı olmaya mecbur olduğunu vurgulayan Gülsoy, bu amaçla Afrika'nın en güçlü doğal nemlendiricisi 'Shea Butter'ın en etkili maddelerden birisi olduğunu vurgulayarak, "Uçuk sarı veya fildişi renklerinde Afrika'da yetişen, karite ağacının ceviz büyüklüğündeki meyvelerinden soğuk presleme yöntemiyle elde edilir. Karite ağacı 200 yaşına kadar meyve verebilen güçlü bir ağaçtır. Dünya üzerinde bilinen en güçlü doğal nemlendiricilerden biridir ve birçok kozmetik ürün içerisinde en tercih edilen yağdır. Shea Butter yağının değerli olmasının nedenleri arasında ciltte hızlı emilmesi, yağımsı bir tabaka oluşturmaması ve vitamin çeşitliliğinin fazla olmasını sayabiliriz" dedi.

Shea yağının; nem, trigliseridler, oleik asit, E vitamini, esansiyel yağ asitleri ve Omega-6 yağ asitleri bakımından zengin bir kaynak olduğunun altını çizen Gülsoy, "Direkt kullanılabileceği gibi evde cildiniz için yaptığınız bütün doğal karışımlarda kullanılabilir. Saç ve kafa derisi kuruluğunu azaltmak, çok işlem gören saçların onarılmasında ve yumuşamasında etkilidir. Gözenekleri tıkamadan, kuru saç diplerinin nemlenmesini, saçların sağlıklı ve parlak olması için kullanılabilir. İçeriğindeki yüksek miktarda A ve E vitamini sayesinde, kırışıklıkların azaltılmasına yardımcı olur. Makyaj yapmadan duramam diyorsanız makyaj öncesi cildinize ince bir tabaka sürebilirsiniz. Böylece yaptığınız makyaj daha pürüzsüz görünecektir. Nemlendirici etkisi ve ciltte oluşturduğu koruyucu tabaka sayesinde, cildin rüzgar, güneş ve soğuğa karşı dayanıklılığı arttırır. Tüm vücut ve yüz için nemlendirici amaçlı kullanılabilir" ifadelerini kullandı.

Shea Butter yağının anneler için de iyi bir alternatif sunduğunu belirten Sevil Gülsoy, yüksek orandaki besleyici özelliği ile cildin doğal bir şekilde yumuşak kalmasını sağladığı için bebeklerin hassas ciltlerinde anneler güvenle kullanılabileceğini söyledi. 

Etiketler: Sevil Gülsoy, Shea Butter


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