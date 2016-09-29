ShiffaHome Marka Yöneticisi Sevil Gülsoy, kış mevsiminin yaklaşmasıyla cildi sert soğuya ve rüzgara korumaya yönelik doğal maske tarifleri önerilerinde bulundu. Gülsoy, “Kış yüzünü gösterdi. Montlar, botlar çıkmaya başladı. Tüm hazırlıklar bunlar olmamalı tabiki. Gerek vücut sağlığı gerekse cilt için bakım yapmanın tam zamanı. Sağlıklı bir cilt için özellikle mevsim geçişlerinde cildimize daha fazla özen göstermemiz gerekir. Kış aylarında soğuk havanın etkisiyle ciltte kuruma, pullanma ve çatlama oldukça fazla karşılaşılan sorunlardandır. Cildiniz yağlı, karma, normal, kuru nasıl olursa olsun minimum uygulamanız geren 4 altın kural var. Bunlar; cildi temizlemek; cildinizi temizlemeden önce hangi tip cilde sahip olduğunuzu mutlaka keşfedin. Tonik olarak cildinizin tipine göre hassassa papatya suyu normalse gül suyu, yağlı ise lavanta suyunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bol su içmek; yumuşak, nemli, sağlıklı bir cilt için yeterince su tüketilmesi çok önemlidir. Su ile birlikte fazla toksini atar ve daha sağlıklı bir görünüme sahip oluruz. Doğru nemlendirme; cildiniz hangi tipte olursa olsun iyi bir nemlendirici cildinizde meydana gelen dehidrasyonu (su kaybı) önleyebilir. Cildiniz son derece yağlı olabilir ama su eksikliği de çekiyor olabilir. İyi bir nemlendirme cildiniz ile çevresi arasında bir engel görevi görür. Cildinizin daha uzun süre genç görünmesine yardımcı olacaktır. Nemlendiriciyi yüz ve boynunuza uygularken yukarı doğru dairesel hareketler ile uygulayın. Yer çekimi ile sarkmaya meyilli cildimize bu şekilde masaj yaparak yüz kaslarını çalıştırır ve daha gergin görünüme sahip olabilirsiniz. Düzgün beslenme; bütün bunları yapıyorum ama hala düzgün bir cildim yok diyorsanız beslenmenize de dikkat etmeniz gerekir. Kızartma, fast food, asitli içecekler ve yağlı besinler yüzünüzde sivilcelere neden olabilir” dedi.

Gülsoy evde yapılabilecek doğal maske tariflerini şu şekilde sıraladı:

“Kış kremi: Balmumu: 20 gr, Hindistan cevizi yağı:10 ml, Lanolin:1,5 gr (çay kaşığı ucu), Üzüm çekirdeği yağı:2 damla, Norveç böğürtleni yağı:3 damla. Balmumunu buharla eritin ve lanolini ekleyerek karıştırın.Daha sonra yağları ekleyin ve soğuyana kadar karıştırın. Muhteşem doğallıkta bir kış kreminiz olsun.

Çatlaklar için: Susam yağı:20 ml, Havuç yağı: 10ml, Kayısı çekirdeği yağı: 20 ml, Çörekotu yağı: 20 ml, Badem yağı:10ml, Kakao yağı: 20 ml, Gliserin: 10ml. Yağları karıştırılır. Ara ara çalkalanır ve iki gün dinlendirilir.Sonra çatlaklarınız için güvenle kullanabilirsiniz.

Ballı dudak kremi: Balmumu:1 çorba kaşığı, Bal :1 tatlı kaşığı, Fındık yağı: 2 çorba kaşığı, Norveç böğürtleni yağı: 2 çorba kaşığı. Benmari usulu bal mumunu eriterek bal ve yağları içine koyun. Soğuyana kadar karıştırın.

Ayak bakımı: Lanolin: 1 çorba kaşığı, Susam yağı:1 çorba kaşığı, Buğday yağı:1 çorba kaşığı. Gliserin: 1 çorba kaşığı, karıştırarak her gün ayaklarınıza sürebilirsiniz.

Sivilceli ciltler için maske; Beyaz kil: 1 yemek kaşığı, Gül suyu: 1 tatlı kaşığı, Vazelin: Yarım çay kaşığı, Limon yağı: 5 damla, Kayısı çekirdeği yağı: 3 damla, Lavanta suyu: 2 tatlı kaşığı”.

“Cilde doğal bitkisel yağ sürülür mü?”

“Bitki ve tohum yağları birçok esas yağ asitleri, antioksidanlar, E vitamini ve diğer vitaminler, mineraller içerir” diyen Gülsoy, cilt bakımıyla ilgili doğru bilinen yanlışları şu şekilde değerlendirdi: “Bunlar da cildin elastikiyetini ve sıkılığını sağlaması için gerekli maddelerdir. Cilde sürülen doğal yağlar cildin su kaybını önler. Nemli ve beslenmiş bir ciltte sağlıkla ışıldar. Cildinizi gereğinden fazla temizlediğinizde cildinizin doğal yapısını bozabilirsiniz. Cildinizden uzaklaştırdığınız doğal yağlar yüzünden, cilt bu eksikliği kapatmak için daha çok yağ üretmeye başlayacaktır. Bunun sonucu olarak cildiniz daha çok sivilcelenebilir. Bunun önüne geçebilmek için kolay emilebilen doğal bir yağı çok ince bir tabaka halinde cildinize sürebilirsiniz. Bu şekilde cildinizin daha fazla yağ üretmesine engel olabilirsiniz.

Sabun kullanmak cildi kurutur mu?

Gün içerisinde gerek yaptığımız makkaj gerekse çevre ve hava kirliliğinden dolayı cildin gözenekleri dolar. Bunlar lekelere ve ciltte tahrişlere neden olabilir. Bunun için günlük cilt temizliği önemlidir. Yağ ve kir sabunda iyi çözündüğü için cilt temizliğinde kullanılabilir. Cildin ph değeri 4.5-6.2 arasında değişir. Sabun kullanırken dikkat etmeniz gereken Ph‘sı çok yüksek olmayan cildin Ph değerine yakın sabunlar kullanabilirsiniz. Sabun kullandıktan sonra doğru bir nemlendirici ile nemlendirmeniz gerekir.

Cildim yağlı nemlendirici kullanmama gerek var mı?

Cildinizin yağlı olduğu neme ihtiyacı yoktur anlamına gelmez. Tüm cilt tiplerinin neme ihtiyacı vardır. Önemli olan cildinizin ihtiyacı olan ürünü kullanmak. Cildi dışarıdan nemlendirerek fazla yağ salımının önüne geçebilirsiniz”.

